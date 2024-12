Katarzyna Cichopek właśnie po raz pierwszy ujawniła prawdziwy powód rozstania z Marcinem Hakielem? Gwiazda Polsatu po zakończeniu relacji z byłym mężem początkowo nie komentowała kolejnych plotek na swój temat, a później bardzo rzadko mówiła cokolwiek na temat zakończenia małżeństwa z tancerzem. Teraz Katarzyna Cichopek w programie "W bliskim planie" w końcu podsumowała związek z Marcinem Hakielem? Gwiazda nie wypowiedziała imienia byłego męża, ale wszyscy już podejrzewają, że mówiła właśnie o nim.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez wiele lat tworzyli szczęśliwy związek. Para poznała się na planie "Tańca z Gwiazdami" i to właśnie w programie narodziło się między nimi uczucie, które po latach zaprowadziło ich przed ołtarz. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel doczekali się dwójki dzieci, syna Adama i córki Heleny. Niestety, chociaż nic nie wskazywało na kryzys w związku gwiazdy "M jak miłość" i tancerza para niespodziewanie w marcu 2022 roku opublikowała oświadczenie z informacją o rozstaniu.

Po rozstaniu Marcin Hakiel chętnie mówił o bolesnych doświadczeniach i nie ukrywał żalu do Katarzyny Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" starała się jednak nie komentować słów byłego męża i długo milczała na temat zakończenia swojego małżeństwa. Cichopek rozpoczęła nowe życie u boku Macieja Kurzajewskiego, a Hakiel znalazł swoje szczęście u boku Dominiki Serowskiej, która zaledwie kilka tygodni temu urodziła ich pierwsze wspólne dziecko.

Co ciekawe, teraz do sieci trafił fragment programu z udziałem Katarzyny Cichopek, która dopiero teraz tak wymownie wypowiedziała się na temat małżeństwa z Marcinem Hakielem. W programie "W bliskim planie", gdy padło pytanie o receptę na szczęście Katarzyna Cichopek chyba po raz pierwszy tak się otworzyła.

I chociaż Katarzyna Cichopek nie wypowiedziała imienia Marcina Hakiela to wydaje się, że prowadząca "Halo tu Polsat" mówiła o swoim małżeństwie z tancerzem.