Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się razem przejść do Polsatu. Dziennikarz sportowy, który przez lata był związany z Telewizją Polską dziś razem ze swoją partnerką współprowadzą śniadaniówkę "Halo tu Polsat", a z kolei Katarzyna Cichopek otrzymała własny program i ostatnio mieliśmy okazję oglądać drugi odcinek randkowego show "Moja mama i twój tata". W zwiastunie zaprezentowanym po pierwszym odcinku nowego hitu Polsatu na krótką chwilę pojawił się Maciej Kurzajewski. Widzowie mieli nadzieję, że zobaczą dziennikarza u boku Katarzyny Cichopek w drugim odcinku, ale tak się nie stało.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą, która wzbudza ogromne emocje. Oboje zdecydowali się ułożyć swoje życie od nowa i choć początkowo wywoływali kontrowersje, to teraz udowadniają, że miłość może się pojawić w każdym momencie życia, co jest szczególnie ważne w kontekście uczestników programu "Moja mama i twój tata".

Jak informuje "Super Express'' Edward Miszczak chciał, aby Katarzyna Cichopek "grała prywatą" i nawiązywała do swojej relacji z Maciejem Kurzajewskim. W końcu już od dawna para nie ukrywa, że są razem i doskonale im się wspólnie pracuje. Media donoszą, że dyrektor programowy Polsatu chciałby wykorzystać ten fakt.

Nie jest tajemnicą, że Kasia jest na wojnie z mediami. Edwardowi się to nie podoba. Nie dość, że kazał się jej godzić, to jak tematy będą jej pasować pod związek, to ma do niego nawiązywać. Generalnie musi prywatą bardzo grać

zdradził informator 'Plotka'