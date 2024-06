Małgorzata Opczowska gorzko o zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"

Małgorzata Opczowska w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie "Pytania na śniadanie". Była prowadząca śniadaniówkę TVP zdradziła, jak dowiedziała się o stracie pracy i skomentowała najnowsze wyniki oglądalności programu. Małgorzata Opczowska nie ukrywała żalu i gorzko podsumowała zmiany w "Pytaniu na śniadanie".

Kilka miesięcy temu w TVP doszło do ogromnej rewolucji. Nowe władze stacji zdecydowały m.in. o wymianie prowadzących "Pytania na śniadanie". Pracę w śniadaniówce stracili m.in. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora czy Ida Nowakowska. Niestety, z programem pożegnała się również Małgorzata Opczowska. Fani nie ukrywali rozczarowania decyzją TVP, a Małgorzata Opczowska po utracie pracy w "Pytaniu na śniadanie" wyznała, że nie patrzy wstecz.

Teraz Małgorzata Opczowska w rozmowie z mediami gorzko podsumowała zwolnienie ze śniadaniówki.

Małgorzata Opczowska w wywiadzie dla Jastrząb Post opowiedziała o tym, jak dowiedziała się o zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". Niestety, gwiazda nie miała możliwości osobiście pożegnać się z widzami.

Nie jest tajemnicą, że program "Pytanie na śniadanie" z nowymi prowadzącymi stracił widzów. Małgorzata Opczowska gorzko to podsumowała.

Miarą kompetencji producenta są wyniki oglądalności. Tak naprawdę, to widzowie są sędziami. To dla nich robi się program. Jakakolwiek arogancja w stosunku do widzów, to na pewno nie jest pomysł, żeby podnieść sobie oglądalność. To tak jak z Mistrzostwami Europy i z piłką nożną - to sędzia ma decydujący głos. I mam wrażenie, że widzowie, którzy są sędziami, wystawili temu programowi, a na pewno producentce żółtą, a może nawet czerwoną kartkę. Brak szacunku do nich na pewno nie polepszy sytuacji ''PnŚ''

Opczowska grzmi w rozmowie z Jastrząb Post.