11. edycja "Rolnik szuka żony" choć wydawało się, że obędzie się bez kontrowersji, to rozstanie Wiktorii i Adama udowodniło, że nawet największa sielanka może się w końcu skończyć. Teraz widzowie kibicują Ani i Marcinowi oraz Dominice i Rafałowi. A co u pozostałych kandydatek Rafała z 11. edycji "Rolnika"? Magda ostatnio zabrała głos i odpowiedziała na pytania internautów, a wśród nich nie brakowało tych dotyczących samego rolnika oraz jej relacji z Anetą. Po zakończeniu przygody z randkowym show Telewizji Polskiej byłe kandydatki Rafała mają ze sobą kontakt?

Reklama

Magda o relacji z Anetą po udziale w "Rolnik szuka żony"

Rafał w 11. edycji "Rolnik szuka żony" zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kandydatki: Anetę, Magdę i Dominikę. Początkowo rolnik nie ukrywał, że to właśnie Aneta jest jego faworytką i wiele wskazywało na to, że właśnie ją wybierze. Pewna siebie blondynka podczas wspólnych rozmów snuła już plany o tym, że zostanie panią domu i nawet zaplanował grafik spotkań z rolnikiem. Ostatecznie ku zaskoczeniu wszystkich, a Rafał wybrał Dominikę. Tymczasem Magda, która jako pierwsza opuściła gospodarstwo Rafała podczas ich ostatniej rozmowy chciała dać rolnikowi radę i podpowiedzieć, aby wybrał właśnie Dominikę. Rafał nie skorzystał, bo najwyraźniej sam chciał dokonać wyboru bez wpływu innych osób. Już w programie było widać, że Aneta i Magda nie mają najlepszej relacji. A jak to wygląda po programie?

Okazuje się, że po programie Magda z "Rolnik szuka żony" wysłała Anecie prośbę o akceptację na Instagramie, ale ta miała nie przyjąć jej zaproszenia. Wszystko wskazuje na to, że relacje między kobietami są dość chłodne. Kiedy internauci zaczęli ją dopytywać o to, jak mogą odnaleźć Anetę w mediach społecznościowych, Magda szczerze odpowiedziała:

Nawet ja jej nie mam, póki co nie przyjęła mojego zaproszenia przyznała wprost Magda.

Instagram @koniczynka_77

Co ciekawe, Magda postanowiła też podsumować osobę Rafała i nie ma do niego żalu, że nie dał im szansy na randkę. Kandydatka rolnika podkreśla, że Rafał jest świetnym człowiekiem.

Rafał to super facet i wbrew pozorom zabawny. Niczego mu nie brakuje i lubię go. napisała Magda z 'Rolnik szuka żony'

Tego samego zdania są też widzowie programu "Rolnik szuka żony", którzy początkowo uważali Rafała za niezdecydowanego i pojawiały się nawet porównania do Stanisława z 8. edycji, a tymczasem rolnik udowodnił, że nie tylko myśli poważnie o związku, ale ze spokojem podchodzi do relacji z Dominiką, aby przez pośpiech niczego nie zepsuć po drodze.

Instagram @koniczynka_77

Reklama

Już w programie Aneta dała się poznać jako pewna siebie kobieta i czuła się w gospodarstwie Rafała jak u siebie, co mogło nie do końca podobać się pozostałym kandydatkom. Ostatecznie sama Aneta nie ukrywała, że jest mocno zaskoczona wyborem Rafała, który zdecydował, że chce spróbować swojego szczęścia u boku jej rywalki.