Akop Szostak już nie ukrywa, że po rozstaniu z Sylwią Szostak, w końcu odnalazł swoje szczęście u boku innej kobiety. Popularny influencer i trener personalny nie mówi zbyt wiele o nowym związku i nie ujawnia wizerunku swojej ukochanej. Teraz Akop Szostak podczas relacji na InstaStories zorganizował "Q&A", a internauci od razu zaczęli dopytywać o jego relację z nową partnerką. Niektórzy zaczęli zadawać zaskakujące i gorzkie pytania.

Wziąłeś się za kobietę z dzieciakiem? Serio aż tak jesteś zdesperowany? pytali internauci.

Akop Szostak nie wytrzymał i dosadnie odpowiedział!

Akop Szostak jest zakochany. Pochwalił się nowym związkiem

Akop Szostak przez wiele lat tworzył związek z Sylwią Szostak. Do samego końca wydawało się, że ich relacja jest szczęśliwa i nic nie wskazywało na to, że para zdecyduje się na rozstanie. Niestety, wiosną 2024 roku, Sylwia i Akop opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że ich związek to już przeszłość. I chociaż po jakimś czasie dali sobie drugą szansę to ostatecznie ich relacja nie przetrwała. Kilka dni temu okazało się, że Akop Szostak jest zakochany. Sportowiec nie zdradził wówczas, z kim się spotyka i zaznaczył, że nie chce ujawniać, kto skradł jego serce. Nowy związek wzbudził ogromne zainteresowanie wśród internautów, którzy teraz zaczęli wypytywać Akopa Szostaka o jego partnerkę.

Akop Szostak nie wytrzymał. Dosadnie odpowiedział na pytania internautów

Kilka dni po tym, jak ogłosił nowy związek Akop Szostak zorganizował "Q&A". Internauci od razu zaczęli dopytywać o ukochaną sportowca. Niektórzy pytali wprost, czy nie boi się spotykać z kobietą, która ma dziecko. Akop Szostak nie mógł przejść obojętnie i stanowczo odpowiedział!

Opinia, że kobieta z dzieckiem jest ''gorszego sortu''? Jak można tak myśleć?! Jestem w szoku, że ktoś w ogóle może coś takiego powiedzieć. Niezależnie od tego, czy spotykałbym się z kobietą, która ma dziecko, czy nie – nie pozwolę, by ktoś tak mówił. Tak się po prostu nie robi! napisał w najnowszym poście.

Akop Szostak nie ukrywał zdenerwowania czytając pytania od niektórych internautów, którzy tak źle mówią o samotnych kobietach z dzieckiem

Dostałem pytania typu czy nie bałem się wejść w relację z kobietą, która ma ciężar, ciężar czyli mówimy o dziecku, albo czy jestem tak zdesperowany, że musiałem związać się z kobietą, która ma dziecko. Wiecie co? Powiem wam szczerze, ja jestem zszokowany skomentował.

Szostak wspomniał o własnych doświadczeniach z przeszłości i stanął murem za samotnymi mamami.

Sam byłem dzieckiem kobiety, która wychowywała dziecko samotnie i powiem wam szczerze, ja osobiście strasznie szanuję takie kobiety z tego powodu, że wiem, jak ciężko jest samotnej mamie wychowywać dziecko, albo dzieci. W ogóle co to jest za opinia, że kobieta przez to, że jest samotna to znaczy, że jest drugiego sortu, że coś jest z nią nie tak? Powiem wam szczerze, że jest mi dzisiaj wstyd za to, jak ludzie myślą, jacy są bezczelni dodał.

Nowa partnerka Akopa Szostaka ma dziecko? Ujawnił prawdę

Akop Szostak dał jasno do zrozumienia, co myśli o kobietach, które samotnie wychowują dzieci. Sportowiec stanął w obronie samotnych mam, a przy okazji zdementował plotki na temat jego nowej ukochanej. Ostatnio do sieci trafiło romantyczne zdjęcie, a fani od razu zaczęli zastanawiać się, czy jest to nowa partnerka Akopa Szostaka. Teraz, gdy pojawiły się pytania o jej dziecko, influencer wyznał całą prawdę.

Kolejna sprawa - nie spotykam się z kobietą, która ma dziecko wyjaśnił Akop Szostak.

Fani reagują na komentarz Akopa Szostaka

Komentarze internatów na temat samotnych mam wywołały oburzenie wśród fanów Akopa Szostaka. Pod jego najnowszym postem, w którym odniósł się do gorzkich pytań od razu pojawiło się mnóstwo wpisów. Fani są zachwyceni reakcją Akopa Szostaka.

Nie powinno tak być. Wstyd! Super, że o tym mówisz. Wszystkiego dobrego i nikomu nic do tego

Masz rację. Sama wychowuje samodzielnie syna i nie rozumiem takiej dyskryminacji. czytamy w komentarzach.