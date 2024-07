Noworodek powinien być karmiony piersią lub butelką co 3 godziny. Dziecko należy myć raz dziennie w ciepłej wodzie. Pieluszki zmienia się po każdym wypróżnieniu maleństwa.

Okres noworodkowy to czas od urodzenia dziecka do ukończenia przez niego pierwszego miesiąca życia. Po powrocie z noworodkiem ze szpitala rodzice powinni nauczyć się opieki nad nim. Ważne jest przestrzeganie rytmu karmienia, spacerów, higieny i kąpieli noworodka o stałych porach dnia. Taki rytm ułatwia funkcjonowanie maleństwu i rodzicom.

Karmienie noworodka

Najlepszym pokarmem i napojem dla noworodka jest mleko matki. Karmienie jest też formą utulenia i uspokojenia maleństwa. Czasem zdarza się jednak, że karmienie piersią może przysparzać pewnych kłopotów. Przyczyną może być niewykształcony w pełni układ trawienny maleństwa, a reakcją dziecka na nowy pokarm może być kolka lub wysypka. Bywa też, że noworodek może mieć kłopot ze ssaniem (dotyczy to głównie wcześniaków). Problemem może też być niewystarczająca ilość pokarmu, którą można spróbować wyregulować piciem przez mamę dużej ilości płynów. Zwykle wszystkie te zaburzenia udaje się opanować z pomocą położnej, poradni laktacyjnej lub lekarza pediatry. Jeśli kłopoty się przedłużają, czasem konieczne bywa wprowadzenie mleka początkowego (modyfikowanego). Niezależnie od sposobu karmienia, jest kilka zasad, których należy przestrzegać.

Zarówno przy karmieniu piersią, jak i butelką, noworodek powinien jeść co 2-4 godziny, również w nocy.

Zwykle wystarczy skierować buzię dziecka do sutka lub ujścia butelki, by zaczęło ssać. Jeśli nie ssie, można odrobinę pokarmu wycisnąć do buzi dziecka i wsunąć głębiej sutek, żeby dziecko objęło w odpowiedni sposób pierś i nauczyło się ssać prawidłowo.

Karmienie trwa zwykłe około pół godziny. Jeśli maleństwo odwraca głowę, daje tym samym znać, że nie chce już być karmione, lub że przeszkadza mu bąbel powietrza lub kolka. Jeśli karmienie trwało zbyt krótko, a dziecko jest nerwowe, warto sprawdzić, czy dziecku nie powinno się odbić.

Jeśli karmienie trwało zbyt krótko, a dziecko jest nerwowe, warto sprawdzić, czy dziecku nie powinno się odbić. Po posiłku rodzic powinien ułożyć dziecko w pozycji pionowej – na swoim ramieniu i poklepać dziecko po plecach, żeby maleństwu się odbiło. Na ramieniu najlepiej ułożyć tetrową pieluszkę, żeby buzia dziecka dotykała czystej powierzchni oraz aby w razie ulewania pokarmu nie zabrudzić sobie ubrania.

Jak przewijać noworodka?

Przewijanie noworodka wiąże się z kilkoma zasadami:

pieluszki należy zmieniać po każdym wypróżnieniu się dziecka (w początkowym okresie kilka, a nawet kilkanaście razy na dobę),

przed założeniem nowej pieluchy należy oczyścić wilgotnymi chusteczkami skórę, fałdki i genitalia noworodka oraz posmarować pupę kremem przeciw odparzeniom,

przy zmianie pieluszki należy unieść pupę maleństwa i wsunąć pod nią pieluchę,

nie można ciągnąć dziecka za nogi.

Kąpanie i mycie twarzy noworodka

W pierwszych miesiącach życia delikatny organizm dziecka jest narażony na działanie bakterii i wirusów, więc należy szczególnie zadbać o jego higienę. Noworodka najlepiej kąpać wieczorem, minimum pół godziny po karmieniu:

dziecko kąpie się raz dziennie w temperaturze 37 stopni Celsjusza przy użyciu delikatnego mydła lub płynu do kąpieli dla niemowląt,

kąpiel noworodka powinna odbywać się w ogrzewanym pokoju i przy zamkniętych oknach,

wanienkę warto wyścielić ręcznikiem, pieluchą tetrową lub specjalną gąbką, by dziecko się nie ślizgało,

noworodka należy powoli wkładać do wanienki, zaczynając od stóp,

woda może przykrywać maleństwo jedynie do połowy ciała,

po umyciu dziecka należy owinąć go miękkim ręcznikiem i delikatnie wytrzeć, a następnie posmarować oliwką dla niemowląt i kremem na odparzenia,

podczas kąpieli rodzic powinien podtrzymywać ręką głowę maleństwa, by zmniejszyć ryzyko zachłyśnięcia.

Spacery i werandowanie

Termin pierwszego spaceru zależy od pory roku narodzin i pogody oraz temperatury na zewnątrz. W ciepłych miesiącach, gdy temperatura na zewnątrz jest zbliżona do temperatury wewnątrz, można wyjść z dzieckiem na spacer już po upływie tygodnia (o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych). Trzeba przy tym uważać, by dziecku nie było za zimno ani zbyt gorąco. Warto włożyć dziecku przewiewną czapeczkę i tyle warstw ubrań, by miało ciepłe ale nie spocone rączki i kark. Trzeba też osłaniać maleństwo przed promieniami słońca i bezpośrednimi podmuchami wiatru. Latem należy unikać upałów.

W zimnych porach roku, na pierwszy spacer należy wyjść po upływie około 3 tygodni od narodzin. Przed pierwszym spacerem trzeba też zahartować maleństwo przez werandowanie. Polega ono na ubraniu dziecka jak na spacer i ustawianiu wózka na kilka minut w pomieszczeniu, przy szeroko otwartym oknie lub drzwiach balkonowych. Przez 3 kolejne dni czas werandowania należy stopniowo wydłużać – aż do 20 minut. Na pierwszy spacer należy wybrać pogodny dzień z temperaturą nie niższą niż -10 stopni Celsjusza. Najlepiej wczesnym popołudniem, gdy jest najcieplej.

Ubranka powinny zapewniać ciepło, ale nie przegrzewać maleństwa. Najlepiej ubierać dziecko na cebulkę, wkładając 2 warstwy cieńsze, kombinezon, czapeczkę i kocyk.

Usypianie noworodka

Noworodek reaguje płaczem, gdy czuje ból, głód, wilgoć, strach lub inne negatywne emocje. Z tego powodu dziecko może budzić się w nocy nawet kilka razy. Nakarmienie i przewinięcie dziecka przed snem ułatwia zasypianie:

przed usypianiem dziecka należy założyć mu nową pieluszkę, a także wyłączyć telewizor, radio i komputer (żeby zminimalizować dodatkowe bodźce). Można jednak włączyć cichą, relaksacyjną muzykę

maleństwo powinno być ułożone na płaskiej powierzchni i przykryte cienką kołdrą lub kocem,

przed snem rodzic może delikatnie kołysać dziecko, opowiadać mu bajki, szeptać do niego lub śpiewać kołysanki,

temperatura w pokoju noworodka powinna wynosić około 21 stopni Celsjusza.