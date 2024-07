Kąpiel noworodka to duże wyzwanie dla młodych i niedoświadczonych rodziców. Podpowiadamy jak, kiedy, w czym i czym kąpać maleństwo, by ten rytuał stał się przyjemnością.

Reklama

Instrukcja kąpania malutkiego dziecka może wydawać się dość skomplikowana. Jednak, gdy będziemy naśladować szpitalną położną i krok po kroku podążać za poniższymi wytycznymi, codzienna kąpiel stanie się okazją do pierwszych wspólnych zabaw i relaksu dla was i waszego dziecka.

Kiedy kąpać noworodka? Pora dnia, przed czy po jedzeniu?

Od powrotu ze szpitala noworodka można kąpać codziennie lub co drugi dzień z naprzemiennym myciem na sucho. Mycie na sucho polega na przecieraniu delikatnego ciała lekko wilgotną myjką z bawełny. Dziecko nie ma okazji do silnego brudzenia się, ale łatwo się poci i przegrzewa. Może mu się też ulewać pokarm i zalegać w fałdkach skóry. Noworodka kąpmy co najmniej pół godziny po jedzeniu, żeby nie był głodny, ale nie za późno, żeby nie był zbyt zmęczony i rozdrażniony. Najlepszą porą jest wczesny wieczór, gdyż dzięki temu wyrobią się nawyki higieniczne i ureguluje rytm dobowy. W trakcie kąpieli maluch będzie miał okazję nieco poszaleć, zrelaksuje się i chętniej potem zaśnie.

Co przygotować do kąpieli?

Niezbędne akcesoria do kąpieli to:

Zobacz także

wanienka z matą antypoślizgową (można ją też wyłożyć pieluszką tetrową),

przydatny jest też stojak na wanienkę z półką lub kieszeniami na kosmetyki,

przewijak lub kocyk do przewijania (żeby dziecku było miękko),

bawełniana myjka,

mydło dla niemowląt (o obojętnym dla wrażliwej skóry odczynie PH 5,5) lub płyn do kąpieli,

ręcznik frotte, najlepiej z kapturem,

pieluszka,

oliwka,

krem przeciw odparzeniom,

ubranka.

Wanienkę najlepiej ustawiać na stojaku w pobliżu wanny, aby łatwo ją było napełniać i opróżniać. Wszystkie akcesoria układamy na blacie lub uchwytach (kieszeniach) obok wanienki. Szykujemy też miejsce do przewijania i wycierania, na którym kładziemy ręcznik. Jeśli nie mamy przewijaka z miękką wykładziną, to wystarczy blat przykryty kocykiem, a następnie ręcznikiem, żeby dziecku było miękko. Wanienkę napełniamy wodą do około połowy. Woda powinna mieć temperaturę 37-38 stopni, co sprawdzamy za pomocą termometru lub łokcia (powinno być odczuwalne przyjemne ciepło). Pomieszczenie, w którym będzie odbywać się kąpiel musi mieć około 25 stopni C, żeby zapobiec przeziębieniom.

Jak kąpać noworodka?

Jeżeli kikut pępowiny jeszcze nie odpadł, zabezpieczamy go przez zmoczeniem i regularnie przemywamy rozcieńczonym spirytusem żeby zapobiec infekcji. Jak trzymać noworodka? Dziecko trzymamy pewnie i delikatnie, jedną ręką chwytając pod paszkę i obejmując kciukiem ramię. Wówczas główka maleństwa oprze się na naszym przedramieniu. W ten sposób trzymamy noworodka przez całą kąpiel. Drugą ręką podtrzymujemy pośladki i plecy podczas wkładania do wanienki. Zanurzamy najpierw pupę i nogi, a potem plecki. Mokrą dłonią lub myjką masujemy brzuch i polewamy tułów wodą, powoli namydlając ciało od szyi w dół. Dokładnie myjemy wszystkie fałdki skóry. Główkę zostawiamy na koniec, żeby mokra nie zmarzła.

Pielęgnacja po kąpieli

Dziecko wyciągamy z wanienki (trzymając identycznie jak podczas wkładania), układamy na ręczniku i osuszamy. Oliwką lub tłustym kremem smarujemy fałdki, paszki i pachwiny, żeby się nie odparzyły. Następnie osuszamy i przecieramy spirytusem pępek. Pupę smarujemy maścią przeciw odparzeniom lub tłustym kremem, wkładamy pieluszkę i ubieramy maleństwo. Na koniec pierwsze włoski możemy sczesać miękką szczoteczką, lekko masując przy okazji skórę głowy. Warto też przetrzeć twarz dziecka wacikiem zwilżonym ciepłą przegotowaną wodą, pamiętając o okolicach uszu, a następnie posmarować ją delikatnie oliwką.

Jeśli dziecko jest niespokojne, można je nakarmić.

Reklama