Niemowlak potrzebuje wygodnych ubranek, skarpetek i czapeczki. Do zmiany pieluszek najlepiej używać stołu do przewijania. Potrzebna będzie też wanienka i kocyk.

Okres noworodkowy obejmuje 28 pierwszych dni życia. Dzieci urodzone między 38 a 42 tygodniem ciąży są pod względem cech fizycznych i funkcji organizmu najlepiej przygotowane do życia poza organizmem mamy.

Ubranka dla niemowlaka: śpioszki, skarpetki, czapeczki

Najwygodniejsze ubranka dla niemowląt to body, czyli jednoczęściowy kostium rozpinany w kroku. Dodatkowo dziecku przydadzą się śpioszki, skarpetki i czapeczki (grubsza i cieńsza). Jeżeli dziecko urodziło się zimą warto kupić także: kombinezon, rajstopy, rękawiczki i miękkie buciki.

Stół do zmieniania pieluszek tzw. „przewijak”

Pieluszki najwygodniej zmienia się na przewijaku. Można go kupić w postaci nakładki na łóżeczko. Jej koszt wynosi około 30-150 zł. Za komodę z wmontowanym przewijakiem trzeba zapłacić około 200-400 złotych.

Akcesoria do spania: rożek, kocyk, pościel

Dla noworodka wystarczą 2-3 komplety bawełnianej pościeli. Rożek (czyli rodzaj otulaka, w nim dziecko nie odkryje się samo) będzie przydatny podczas karmienia. Z kolei kocykiem można okrywać noworodka podczas drzemki w ciągu dnia.

Temometr do mierzenia temperatury pomieszczeń

Optymalna temperatura, w której powinien przebywać noworodek wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza. Pomieszczenie w czasie kąpieli dziecka dobrze jest nagrzać do 23-24 stopni Celsjusza.

Co potrzeba do kąpieli noworodka: wanienka, gaziki i sól fizjologiczna

Do mycia dziecka potrzebna jest wanienka, którą ustawia się na stojaku lub stole. Wodę (o temperaturze 37 stopni Celsjusza) nalewa się na wysokość około 5 do 10 centymetrów. Dziecko myje się wodą z solą fizjologiczną (do kupienia w każdej aptece). Twarz najlepiej czyścić gazikami nasączonymi czystą wodą.