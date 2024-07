Do mycia wrażliwej skóry noworodka należy używać kosmetyków, które nie zawierają drażniących substancji. Należy postawić na kosmetyki naturalne, bez dodatku jakichkolwiek sztucznych składników i o optymalnym dla noworodka pH.

Prawidłowe pH dla zdrowej skóry dziecka

Skóra jeszcze przez rok po narodzinach jest niezwykle cienka i wrażliwa, dlatego wymaga odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju. Do kąpania noworodka powinno się używać preparatów o pH zbliżonym do naturalnego dla skóry, czyli 5,5. Dzięki temu skóra nie jest podrażniana i może prawidłowo spełniać swoje funkcje ochronne i zdrowo się rozwijać. Szczególnie ważna jest odpowiedź na pytanie „czym myć noworodka?” zwłaszcza wówczas, gdy maluszek cierpi na alergię albo atopowe zapalenie skóry (AZS). Taka skóra wymaga bardzo delikatnego oczyszczania i w żadnym wypadku nie wolno jej podrażniać.

Sulfaktanty i detergenty podrażniają i wysuszają skórę noworodka

Substancje pieniące, czyli sulfaktanty, oraz detergenty o silnym działaniu wysuszają i podrażniają skórę. Dlatego warto bardzo dokładnie sprawdzać skład kupowanych kosmetyków dla noworodka albo wybierać te, które mają atesty np. Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jeśli wybrane produkty mają w składzie SLS lub SLES, z całą pewnością nie nadają się do mycia wrażliwej skóry dziecka.

Emolienty i oliwki do kąpieli – odpowiednie nawilżenie

Skóra dziecka w pierwszym roku życia oprócz tego, że jest cienka i podatna na podrażnienia, potrzebuje nawilżenia i wspierania jej gospodarki lipidowej. Czym myć noworodka? Najlepiej emolientami, czyli nawilżającymi i natłuszczającymi kosmetykami polecanymi zwłaszcza w AZS i alergii. Do natłuszczania skóry maluszka (jeśli jest taka konieczność) nadadzą się też niektóre oliwki. Natomiast należy unikać olejów mineralnych, ponieważ mogą one podrażniać.

Hipoalergiczne kosmetyki do mycia noworodków

To, że kosmetyk jest hipoalergiczny, oznacza, że nie zawiera podrażniających substancji, sztucznych konserwantów, aromatów ani barwników. Skład tego typu produktów do pielęgnacji noworodków powinien być krótki, najlepiej jeśli płyn do mycia zawiera kilka składników i gdy są one naturalne.

