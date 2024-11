Klaudia i Valentyn znaleźli miłość w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i całkowicie zmienili swoje życie. Kandydat rolniczki przeprowadził się na Podlasie, gdzie zamieszkał wspólnie z ukochaną, a niespełna rok temu w świątecznym odcinku programu para poinformowała o swoich zaręczynach. Teraz okazuje się, że nie zamierzają długo czekać ze ślubem i na kanapie w "Pytaniu na śniadanie" poinformowali, że już niemal wszystko jest przygotowane, a co z terminem? Klaudia i Valentyn zdecydowali się zdradzić datę? Okazuje się, że w pewien sposób zrobili to za nich prowadzący.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" o ślubie

Tuż przed finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony", który już teraz wywołuje ogromne emocje, do śniadaniówki Telewizji Polskiej zaproszono byłe pary, które w programie znalazły miłość. Na kanapie w "Pytaniu na śniadanie" zasiedli Joasia i Kamil, Ania i Jakub oraz Klaudia i Valentyn. Dwie z tych par doczekały się już dzieci, a Asia i Kamil są po ślubie. Tymczasem do tego ważnego dnia właśnie przygotowują się Klaudia i Valentyn. Para zaręczyła się rok temu i w świątecznym odcinku rolniczka opowiadała o tym, w jaki sposób jej ukochany ją zaskoczył. Już od dawna mieszkają razem i planują wspólną przyszłość, a teraz postanowili sformalizować swój związek i od jakiegoś czasu otwarcie mówią o ślubie. Niedawno Klaudia w mediach społecznościowych informowała o tym, że wezmą ślub w cerkwi, ale do tej pory milczała na temat daty. Teraz w "Pytaniu na śniadanie" prowadzący zapytali wprost:

Kiedy ślub będzie? zapytali prowadzący 'Pytania na śniadanie'

Okazuje się, że ślub już w przyszłym roku i niemal wszystko jest już przygotowane:

W przyszłym roku, praktycznie wszystko mamy dograne powiedziała wprost Klaudia z 'Rolnika'

To jeszcze nie wszystko! Beata Tadla i Tomasz Tylicki dopytywali o miesiąc, w którym odbędzie się ślub Klaudii i Valentyna, proponując sierpień:

Jaki miesiąc? Sierpień? zapytał Tomasz Tylicki

Para oficjalnie nie potwierdziła, ale żarty, które wtedy padły mogą świadczyć o tym, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" trafili z terminem.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" AKPA Piętka Mieszko

Klaudia w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako pewna siebie i pracowita osoba, która zdobyła sympatię widzów swoim pozytywnym nastawieniem i uśmiechem. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie miała łatwego wyboru i do końca trzymała widzów w napięciu, ale ostatecznie wybrała Valentyna. Już w czasie pobytu w jej gospodarstwie było widać, że doskonale się dogadują i jest między nimi 'chemia'. Dziś są szczęśliwą parą i organizują swój ślub, który ma się odbyć w przyszłym roku.

My już nie możemy doczekać się ślubu Klaudii i Valentyna!