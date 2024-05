Agata i Piotr Rubikowie już kilka miesięcy temu postanowili wyprowadzić się na stałe do gorącego Miami. Są na tyle pewni, że chcą zostać w Stanach Zjednoczonych, że niedawno pochwalili się kupnem apartamentu, a teraz mają kolejny powód do radości. Zobaczcie sami!

Agata Rubik ma powody do świętowania

W ubiegłym roku Agata i Piotr Rubik postawili wszystko na jedną kartę. Spakowali walizki i wraz z dziećmi postanowili wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Miami. Niedawno pochwalili się kupnem apartamentu, a teraz mają jeszcze jeden powód do świętowania. Okazuje się, że córka Rubików - Helenka kończy właśnie 15 lat! Z tej okazji mama postanowiła, udostępnić jej zdjęcie życząc córce samych wspaniałości:

15! Piasku na stopach, soli we włosach, a w sercu miłości i słońca. Kocham Cię Hela, jesteś super - czytamy.

Instagram@AgataRubik

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy:

Samych radości Hela

Przepiękna! Perfekcyjny wiek, Helena! Podejmuj w życiu same rozważne decyzje! Szczęśliwości, Gwiazdeczko!

STO LAT Helka -rozpisują się fani.

Agata Rubik udostępniła kilka zdjęć córki, kiedy to była jeszcze malutką dziewczynką. Ten widok chwyta za serce! Tylko spójrzcie na te kadry.

@agata_rubik

Niedawno również Agata Rubik wspomniała, że duże niedogodności związane z rodzinną przeprowadzką do Stanów spotkały jej młodsza córkę Alę. Dziewczynka nie może odnaleźć się w nowym miejscu i tęskni za swoimi znajomymi:

Ala bardzo tęskni za swoimi przyjaciółkami. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy miała nie najlepszy dzień w szkole - przyznała wówczas Agata Rubik.

Podobne odczucia miała 15-letnia Helenka, która początkowo miała problemy w nowej szkole, jednak na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Została przydzielona do różnych grup, niekoniecznie te grupy jej odpowiadają, chce się przenieść do najlepszych. Bała się, że zostanie wrzucona do jakiegoś worka i nikt nie będzie się przejmował tym, jaka jest

