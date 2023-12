Szukasz wyjątkowego prezentu pod choinkę dla bliskiej ci kobiety? Gadżetu, który zarówno ułatwi jej codzienność, jak i będzie stanowił piękną ozdobę? Czegoś, co będzie służyło jej przez lata? Mamy dla ciebie idealną propozycję – najnowszy smartwatch Maxcom, który w edycji limitowanej zawiera bransoletkę marki ANIA KRUK! Stylowe tarcze do wyboru i oryginalny szlif wokół ekranu przypominają prawdziwy klejnot, co czyni zegarek absolutnie wyjątkowym. A przecież kobiety kochają diamenty (my na pewno!).

Elegancki, kobiecy design i funkcje, które ułatwiają codzienność

Zegarek już od dawna nie kojarzy się jedynie z praktycznym sprzętem. Obecnie oczekujemy, że będzie dopełniał nasze stylizacje i stanie się ważnym elementem codziennej biżuterii. Doskonale wie o tym marka Maxcom, która już po raz trzeci zaprosiła do współpracy markę ANIA KRUK. Najnowszy smartwatch FW52 zawiera w zestawie specjalnie zaprojektowaną na te okazję bransoletkę ANIA KRUK z delikatną zawieszką w kształcie diamentu. Zarówno zawieszka, ozdobne kuleczki, jak i emblemat marki zostały wykonane ze srebra próby 925 i pokrytego 24-karatowym różowym złotem.

Zestaw jest umieszczony w efektownym pudełku, tak, byś od razu mogła położyć go pod choinką. Oprócz biżuteryjnej bransoletki znajdziesz w nim również pudrowo-różowy pasek sylikonowy.

Potrzebujesz więcej argumentów? Smartwatch ma mnóstwo przydatnych funkcji sportowych i zdrowotnych. Przez całą dobę mierzy puls i ciśnienie krwi, a o wiarygodne pomiary dbają optyczne czujniki. Wyniki można sprawdzać na bieżąco na ekranie zegarka i w specjalnej aplikacji. Najnowszy model smartwatcha Maxcom zaprojektowano dla kobiet, więc znajdziemy w nim również funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego, a także kalendarz ciążowy. To osobisty asystent, który nigdy nie zawodzi.

To jednak nie koniec jego zalet. Smartwatch pomaga też zadbać o kondycję. Jeśli znasz kogoś, kto już wpisał na listę postanowień noworocznych podpunkt: „Chcę więcej się ruszać”, możesz być pewna, że ten gadżet go nie zawiedzie. Z Maxcom FW52 Diamond znaczniej łatwiej będzie zrealizować założoną liczbę kroków. Policzy za nas spalone kalorie, przypomni, że nadszedł czas, by napić się wody, a także zarejestruje parametry związane z konkretną dyscypliną sportową. Teraz na bieżąco możemy obserwować postępy i stawiać sobie nowe wyzwania. Z łatwością możemy pracować też nad świadomym oddechem.

Użytkowanie umila dotykowy 1,09-calowy ekran wykończony szlifem na kształt diamentu. Zegarek ma smukłą konstrukcję i jest niezwykle lekki (waży zaledwie 49 g.). Co ważne, wydajna bateria wystarcza na pięć dni działania smartwatcha bez ładowania. Tym z was, którym zdarza się zapomnieć, gdzie odłożyły różne przedmioty na pewno przyda się funkcja „Znajdź telefon”.

Zainspirowany kształtem i blaskiem diamentów najnowszy smartwatch Maxcom FW52 Diamond pozwala poczuć się stylowo i pewnie w każdej sytuacji. Edycja limitowana zegarka jest dostępna w ORANGE w cenie 399 zł.