Kama i Marcin to obecnie jedna z par, które wzbudzają w "M jak miłość" największe emocje wśród widzów, którzy nie mogą doczekać się tego, jak rozwinie się ich relacja. Zaginięcie Chodakowskiego jeszcze bardziej podkręca ten wątek, a w sieci nie brakuje spekulacji na temat relacji Michaliny Sosny i Mikołaja Roznerskiego, którzy wcielają się w postacie Kamy i Marcina. Teraz uwagę przyciąga zdjęcie pary, ale jeszcze więcej mówi komentarz, który został do niego dodany... Michalina Sosna zdradziła za dużo?

Reklama

Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski z "M jak miłość" razem?

Michalina Sosna grała w takich produkcjach jak m.in.: "Planeta singli", "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", "W rytmie serca" i "Zakochani po uszy", ale to rola Kamy w "M jak miłość" przyniosła jej największą popularność i sympatię widzów, chociaż początkowo nie było to oczywiste, a jej postać wzbudzała niemałe kontrowersje. Michalina Sosna nie ukrywa, że do serialu nie trafiła z castingu, ale ostatecznie razem z Mikołajem Roznerskim stworzyli tak ciekawą parę, że ich wątek stał się jednym z ważniejszych.

Stworzyliśmy z Mikołajem parę taką, że TikTok szaleje... serialową. Zaczęło się tak, ze ja nie przeszłam żadnego castingu do 'M jak miłość'. Po prostu zaprosiłam panią reżyser na mój spektakl (...) i Pani Grażyna przyszła do mnie i powiedziała, że koniecznie musi znaleźć dla mnie rolę i po półtora, do dwóch miesięcy dostałam telefon, dostałam scenariusz. Przeczytałam: Kama, tancerka erotyczna i pomyślałam sobie: 'No tak, Miśka zawsze takie role dostaje. Będzie fajnie' powiedziała wprost Michalina Sosna w rozmowie z Party.pl.

Dziś fani "Emki" mają nadzieję, że Kama i Marcin w końcu staną przed ołtarzem, a Chodakowskiemu uda się znaleźć swoją drugą połówkę. Nie brakuje też głosów, że prywatnie ten duet też wyjątkowo do siebie pasuje, a teraz emocje podgrzała sama Michalina Sosna, która udostępniła ich wspólne zdjęcie z opisem:

Już niedługo w Dwójce zobaczymy Kamę i Marcina razem czytamy w opisie.

A tymczasem aktorka podsumowała to krótko, ale wymownie i napisała:

Tak długo czekałam wyznała Michalina Sosna.

Instagram @michalina.sosna

Choć Kama i Marcin zdaniem widzów tworzą zgrany duet, to w życiu prywatnym Michalina Sosna-Wilkońska ma podwójne nazwisko i wygląda na to, że jest zakochana. To jeszcze nie wszystko, bo we wrześniu 2021 roku aktorka została mamą i szczęśliwą nowinę przekazała za pośrednictwem Instagrama. Do tej pory jednak aktorka nie zdecydowała się upublicznić wizerunku córki i wygląda na to, że należy do wąskiego grona znanych osób, które bardzo cenią sobie prywatność i robią wszystko, aby mówiono o nich w kontekście pracy zawodowej, a nie życia prywatnego.

Instagram@mjakmilosc.official

Reklama

Czekacie na dalsze losy Kamy i Marcina w "M jak miłość"? Ten wątek zdecydowanie jest obecnie najbardziej emocjonujący. W końcu będzie ślub?