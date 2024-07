Cofnięta żuchwa u noworodka to stan fizjologiczny. Wysuwa się ona zwykle po 6. miesiącu życia. Problemy z prawidłowym ułożeniem żuchwy mogą się pojawić m.in., kiedy dziecko zbyt często leży na płaskiej powierzchni.

Wada zgryzu to nieodpowiednie ułożenie szczęki w stosunku do żuchwy i odwrotnie. Żuchwa może być zbyt wysunięta do przodu, cofnięta lub przesunięta do boku. Nie wolno lekceważyć tego typu wad, ponieważ mogą prowadzić do problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym, a nawet deformacji twarzy.

Przyczyny cofniętej żuchwy u noworodka

Cofnięta żuchwa u noworodka po około pół roku życia powinna się wysunąć do przodu. Jest jednak kilka sytuacji, które mogą zakłócić ten proces i wpłynąć na pozostanie tyłozgryzu. Taki utrwalony układ szczęki względem żuchwy staje się wadą zgryzu.

Przeszkodą w wysunięciu żuchwy do przodu jest częste układanie dziecka na płaskim podłożu, np. w łóżeczku bez podparcia główki. Dziecko, gdy leży ma otwartą buzię, a wtedy jego żuchwa opada w tył. Tym samym fizjologicznie cofnięcie się żuchwy pogłębia się.

Położenie poduszki w łóżku noworodka może być niebezpieczne, np. spowodować uduszenie się dziecka, gdy przekręci się buzią w stronę poduszki. Lepiej jest wybrać twardy klin lub podnieść połowę materaca, na którym leży maleństwo.

Dziecko, które oddycha przez usta także może mieć problem z cofnięciem się fizjologicznego tyłozgryzu. W tym przypadku również pomoże podłożenie czegoś twardego pod główkę noworodka. Pomoże mu to w zamknięciu ust.

U trzylatka nie powinno być widać przestrzeni między górnymi a dolnymi zębami. Ten wiek to granica ramowa, kiedy można stwierdzić czy cofnięcie żuchwy nie stało się wadą zgryzu. Prawidłowy zgryz dziecka to górne zęby zachodzące do połowy długości dolnych. Górne trójki powinny być między trójkami i czwórkami znajdującymi się na dole szczęki.

Wysunięta żuchwa u noworodka a karmienie piersią

Karmienie piersią wpływa korzystnie na wysuwanie się żuchwy i niwelowanie fizjologicznego tyłozgryzu. Żuchwa dziecka rozrasta się przy ssaniu piersi. Należy zadbać o to, aby maluszek obejmował pierś głęboko, szeroko otwartymi ustami. Karmienie w pozycji leżącej z dzieckiem położonym na brzuchu mamy bywa czasami zalecane, jeśli niemowlę nie potrafi objąć piersi dokładnie.

Karmienie butelką jest mniej korzystne dla dziecka, także dla rozwoju prawidłowego ułożenia żuchwy. W razie wyboru tego sposobu należy wybierać smoczki zalecane przez pediatrów. Bardzo silne cofnięcie żuchwy u dziecka (lub po prostu takie, które niepokoi mamę) warto skonsultować z ortodontą.