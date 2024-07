Uwagę należy skupiać nie tylko na dziecku, także matka potrzebuje specjalnej troski, zwłaszcza jeśli podczas porodu trzeba było naciąć krocze lub maluch przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. Opieka nad noworodkiem w pierwszych dniach po powrocie do domu polega na karmieniu, przewijaniu i kąpieli dziecka.

Karmienie i pielęgnacja noworodka w jego pierwszych dniach w domu

Noworodek powinien być karmiony zawsze wtedy, kiedy ma ochotę ssać, nie rzadziej niż co 4 godziny. Pierwsze dni są trudne szczególnie dla mamy, ponieważ laktacja musi dostosować się do potrzeb dziecka, a zanim to się stanie, odczuwany jest ból piersi, a nawet może pojawić się w nich stan zapalny. Karmienie powinno przeprowadzać się w dzień, i w nocy, dlatego dobrze jest zsynchronizować swój system drzemek ze czasem spania dziecka. Dzięki temu można uzyskać choć namiastkę snu. Pielęgnacja noworodka w pierwszych dniach w domu polega na przewijaniu i kąpaniu. Należy do tego używać specjalnych, niepodrażniających kosmetyków i kremów, oznaczonych jako właściwie do użytku od pierwszych dni życia. Woda powinna mieć około 37°C, a temperatura pomieszczenia wynosić około 24°C. Podczas kąpieli do dziecka trzeba cały czas mówić spokojnym głosem, nie należy też okazywać zdenerwowania, ponieważ stres udzieli się dziecku. Podczas przewijania noworodka można pozwolić poleżeć mu trochę bez pieluszki. Dzięki temu cienka i wrażliwa skóra pooddycha. Przed założeniem czystej pieluszki skórę należy bardzo dokładnie oczyścić. Pierwsze dni noworodka w domu powinny uwzględniać także pielęgnację pępka. Należy przemywać go spirytusem o stężeniu 75% i pamiętać o tym, by był przeważnie odkryty.

Nowy domownik to nowe zwyczaje – pierwsze dni noworodka w domu

Noworodek potrzebuje nie tylko opieki i miłości, ale też rutyny. O wiele łatwiej będzie przetrwać pierwsze trudne miesiące rodzicom i maluchowi, jeśli wszyscy nauczą się codziennych rytuałów. Kąpiel powinna odbywać się co 2-3 dni o tej samej porze, a do nocnego karmienia lepiej nie włączać od razu mocnego światła, z powodzeniem wystarczy lampka. Pierwsze dni noworodka w domu wymagają też zmian polegających np. na wyłączeniu dzwonka do drzwi czy wyciszeniu telefonów. Tak małe dziecko źle reaguje na nadmiar bodźców, tym bardziej nagłych. Z tego powodu warto jest też nauczyć się mówić do dziecka spokojnym głosem. Należy też powstrzymać się od wykonywania gwałtownych ruchów przy noworodku, ponieważ mogą one doprowadzić do płaczu.

Uwaga na temperaturę – termoregulacja noworodka jest inna niż dorosłego człowieka

Noworodek będzie czuł się źle zarówno gdy jest mu zbyt zimno, jak i gdy temperatura będzie zbyt wysoka. W pokoju dziecka nie powinna ona przekraczać 22°C. Żeby sprawdzić, czy dziecku nie jest za gorąco, należy przyłożyć dłoń do jego karku. Jeśli jest spocony albo gorący, to koniecznie trzeba temu zaradzić, np. zdejmując jedną warstwę ubranek. Kark powinien być ciepły, ale suchy. To, czy dziecku nie jest zbyt zimno, sprawdza się, dotykając stópek – rączki noworodka bardzo często są zimne i wcale nie muszą oznaczać, że i maluchowi jest zbyt chłodno.

