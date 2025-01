Dominika Ostałowska, czyli słynna Marta Mostowiak z serialu "M jak miłość" kończy ten rozdział swojej pracy zawodowej i po 25 latach spędzonych na planie hitu Telewizyjnej Dwójki żegna się z serialem. Widzowie mogli śledzić jej losy jako sędziny, z której dumna była cała rodzina Mostowiaków. Jej postać miała też bogate życie uczuciowe, a w Grabinie zawsze znajdowała spokój i schronienie po kolejnych miłosnych zawirowaniach. Teraz kończy się przygoda Marty Mostowiak w "M jak miłość". W jaki sposób Dominika Ostałowska zniknie z serialu?

Dominika Ostałowska ostatecznie pożegnała się z serialem "M jak miłość"

Dominika Ostałowska, odtwórczyni roli Marty Mostowiak w serialu "M jak miłość", ogłosiła swoje odejście z produkcji po 25 latach współpracy. Aktorka poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych, dziękując ekipie i reżyserom za wspólne lata pracy. Podkreśliła, że choć doświadczyła wielu radosnych chwil, bywały też trudniejsze momenty, za które jest wdzięczna ze względu na wzajemne wsparcie i poczucie humoru na planie.

Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w 'M jak miłość'. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji. To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. napisała w pożegnalnym poście Dominika Ostałowska.

Decyzja Ostałowskiej zaskoczyła wielu fanów serialu. Aktorka chętnie wspomina pracę na planie, nie ujawniając jednak konkretnych powodów swojego odejścia. Informacja o jej odejściu wywołała poruszenie wśród widzów, którzy wyrażają swoje zaskoczenie i smutek z powodu zakończenia jej wieloletniej obecności w serialu.

Co się stanie z Martą Mostowiak w "M jak miłość"?

Teraz wszyscy czekają na to, jak zakończy się wątek Marty Mostowiak w serialu "M jak miłość". Jak wiadomo, wielu aktorów odchodziło już z hitu telewizyjnej Dwójki i niektóre pożegnania były naprawdę spektakularne. Najgłośniejsze odejście z Emki miała zdecydowanie Małgorzata Kożuchowska. Postać Hanki, w którą wcielała się przez lata wjechała w kartony, a to wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, a nawet powstały na ten temat niezliczone ilości memów. Z serialem pożegnała się też m.in. Małgorzata Koroniewska, ale nie została uśmiercona przez scenarzystów, jej postać zerwała kontakty z rodziną i zamieszkała w USA, gdzie ślad po niej zaginął. Głośno było również o odejściu Kacpra Kuszewskiego, który choć odszedł z serialu, to zdarza mu się gościnnie pojawiać, co zawsze jest wielkim wydarzeniem dla widzów "M jak miłość".

A jak z serialem pożegna się Dominika Ostałowska? Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnych informacji, w jaki sposób produkcja zakończy wątek Marty Mostowiak. Jedno jest pewne, aktorka była związana z serialem od początku i odeszła z klasą, dlatego zapewne pożegnanie też będzie w dobrym stylu. Jedna z internautek napisała wprost:

Byleby Martusie nie w kartony wepchnęli! Wszystkiego dobrego Pani Dominiko! napisała internautka w komentarzu pod pożegnalnym postem

Dominika Ostałowska odpowiedziała i okazuje się, że też ma nadzieję, że nie odejdzie z serialu jak Małgorzata Kożuchowska:

Podzielam nadzieję i pozdrawiam serdecznie. napisała wprost Dominika Ostałowska.

Jaki był powód odejścia Dominiki Ostałowskiej z "M jak Miłość"?

W oficjalnym pożegnaniu aktorka nie podała konkretnych powodów swojej decyzji. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, Ostałowska od dłuższego czasu czuła się pomijana przez twórców serialu. Jej postać miała być marginalizowana, pojawiając się sporadycznie i pełniąc rolę tła dla innych bohaterów.

Dominika od dawna czuła się traktowana przez produkcję 'M jak miłość' po macoszemu. Narzekała, że od kilku lat jej bohaterka jest tłem dla innych bohaterów, a jak się już pojawia, to najwyżej raz na kilka odcinków. Miała poczucie, że się marnuje i nie rozwija, bo dla scenarzystów ważniejsi są nowi dużo młodsi bohaterowie. mówił informator serwisu Pudelek.pl

Dodatkowo, aktorkę miał zaboleć fakt, że nie została uwzględniona w nowej czołówce serialu, co odebrała jako sygnał o jej malejącym znaczeniu w produkcji.

Zabolało ją, że nie pojawiła się nawet w nowej wersji czołówki, co tylko jej jasno i oficjalnie pokazało, gdzie jej miejsce w szeregu. Krótko mówiąc, czuła się gdzieś na marginesie. A uważała, że jako Mostowiaczka z krwi i kości, która była w serialu od początku, będzie godnie traktowana. W końcu wiele dla tego serialu poświęciła i przestała otrzymywać ambitne role jak w latach 90. -zdradził portalowi Pudelek.pl informator z planu 'M jak miłość'.

