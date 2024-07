Upominek dla noworodka to faktycznie prezent dla jego rodziców. Dobrze, by był użyteczny, młodzi rodzice mają zwiększone wydatki i często zamiast gadżetu woleliby np. ubranka dla dziecka. To jednak najlepiej ocenisz, znając rodziców – jeśli nie mają problemów z budżetem, prezent może być mniej praktyczny.

Kocyki warto kupować z certyfikatem „Tekstylia godne zaufania”, a pluszaki z pozytywką grającą kołysanki. Ubranka w stylu body są wygodne i łatwe w nakładaniu i zdejmowaniu. Kupując np. ubranka lub kocyk dla chłopczyka tradycyjnie wybiera się raczej kolor niebieski lub zielony, a dla dziewczynki: róż, czerwień lub pastelowe odcienie żółci czy fioletu.

Uniwersalny prezent dla noworodka: pieluszki

Noworodek zużywa średnio do 10 pieluszek dziennie, dlatego tego rodzaju materiałów nigdy za wiele. Pieluszki jednorazowe podzielone są w zależności od wagi dziecka. Rozmiar 1 przeznaczony jest dla maluchów od 2 do 5 kilogramów, a rozmiar 2 dla około 6 kilogramowych. Pieluszki można kupić w sklepach dziecięcych, drogeriach, przez Internet a nawet w sklepie spożywczym. Za pojedynczą pieluchę w rozmiarze 1 lub 2 zapłaci się od 50 groszy do około 1,5 zł. Opakowanie (42 sztuki) kosztuje około 17-30 złotych.

Pieluszki wielokrotnego użytku to:

Pieluchy tetrowe (muślinowe) - służą nie tylko do przewijania, ale i wycierania dziecka np. po kąpieli. Materiał można prać w pralce w temperaturze 90 stopni. Za jedną pieluszkę w rozmiarze 70 na 80 centymetrów zapłaci się około 3-5 złotych.

Pieluchy bambusowe – wykonane z tetry bambusowej, są bardzo miękkie i szybko wchłaniają wilgoć. Cena pieluszki w rozmiarze 75 na 75 centymetrów wynosi około 15-25 złotych.

Coś użytecznego dla noworodka: kocyk

Cienkie kocyki sprawdzają się na lato, a podwójnie ocieplane - zimą. Wybierając koc dla dziecka warto zwrócić uwagę, czy na opakowaniu jest znak certyfikatu OEKO-TEX „Tekstylia godne zaufania”. Jest to symbol (uznawany na całym świecie) gwarancji na to, że produkt jest całkowicie bezpieczny dla dzieci, np. że nie uczula lub nie farbuje.

Ubranka na prezent dla dziewczynki i chłopca

Średni wzrost dziecka zaraz po urodzeniu wynosi około 54 centymetrów. Warto jednak pamiętać, że maluchy szybko rosną. W przeciągu 4 miesięcy noworodek może urosnąć nawet o 9 centymetrów. Ubranko, które zawsze się przyda to body – jednoczęściowa bluzka zapinana w kroku. Latem rozsądniej wybierać body z krótkim rękawkiem lub bez, zimą – z długim.

Zabawki na prezent dla noworodka

Pomysł na prezent dla noworodka to np. grający kołysanki miś. Projektory, które rzucają światło w kształcie np. gwiazdek pomogą w usypianiu dziecka. Inne zabawki, jakie można kupić maluszkom to: karuzele do zamontowania na łóżeczko, miękkie grzechotki lub pluszowe kostki z melodyjkami do przyczepienia na wózek spacerowy.

Prezent na odwiedziny noworodka – album maluszka

Album maluszka to książeczka, w której można gromadzić pamiątki w postaci np. zdjęć czy odcisków rączek i nóżek dziecka. Zapisuje się tam też daty najważniejszych wydarzeń z życia dziecka, np. pierwszy ząbek, lub słowa „mama” i „tata”. Książeczkę można dostać w księgarni lub sklepach z dziecięcymi zabawkami. Koszt takiego prezentu wynosi około 30-100 złotych.