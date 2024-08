Fani wpadli w ogromny zachwyt... jedna z gwiazd "M jak miłość" i "Skazanej" właśnie doczekała się swojego pierwszego dziecka. Uroczymi kadrami pochwaliła się na Instagramie. "Byłam pewna, że wszechświat się otwiera" - czytamy.

Gwiazda "M jak miłość urodziła"!

Iga Górecka jest jedną z lepiej zapowiadających się polskich aktorek. W 2012 roku zagrała epizodyczną rolę w "Przyjaciółkach", jednak szybko zdobyła uznanie w branży i wśród widzów. To pozwoliło jej już dwa lata później zagrać w filmie "Wkręceni", a także dołączyła do serialu "Na sygnale".

Jej kariera nabrała jednak rozpędu dopiero w momencie, gdy w 2017 roku otrzymała angaż w uwielbianym przez Polaków "M jak miłość". Następnie mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach, jak "Skazana", "Bunt" czy "Krucjata". Iga Górecka coraz lepiej radzi sobie więc w rozwijaniu kariery zawodowej, co resztą spotyka się z uznaniem ze strony fanów. Na Instagramie chętnie chwali się osiągnięciami w pracy, z kolei na próżno wypatrywać tam bardziej prywatnych wzmianek, a przynajmniej tak było aż do teraz. Aktorka właśnie została mamą, co dumnie obwieściła!

Iga opublikowała urocze kadry z pociechą i przekazała, że z 1 na 2 sierpnia na świat przyszedł jej pierworodny synek. To wydarzenie było dla niej emocjonujące z jeszcze jednego powodu - o ciarki na ciele przyprawiła ją godzina W, w której zawyły wszystkie syreny w kraju.

1 sierpnia w godzinę W byłam pewna, że wszechświat się otwiera. Chłopak ma timing - pomyślałam. To dla nas bardzo symboliczna data. Z pierwszego na drugiego sierpnia doświadczyłam spontanicznego, naturalnego, pomyślnego porodu

Aktorka nie ukrywała, że poród siłami natury okazał się niezwykle ciężki, ale dzięki odpowiedniemu personelowi wszystko przebiegło pomyślnie.

Spodziewałam się mistycyzmu i piękna. Przywitałam naturalizm, wręcz zwierzęce spotkanie ze sobą, niewyobrażalny ból i siłę. Od tygodnia mogę więcej. (...) Dziękuję sobie. Urodzić dziecko to jest wyczyn. Chylę przed Wami czoła drogie mamy. Jesteście superbohaterkami!

Fani natychmiast zasypali Igę gratulacjami, do których i my się przyłączamy!

