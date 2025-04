Agnieszka Kaczorowska, doświadczona tancerka, oraz Filip Gurłacz, jeden z najnowszych uczestników "Tańca z Gwiazdami", tworzą duet, który od samego początku przyciąga uwagę. Edyta Herbuś, która doskonale zna się na tanecznej chemii, nie ma wątpliwości, że to właśnie Kaczorowska i Gurłacz tworzą jeden z najgorętszych duetów tej edycji programu.

W "Tańcu z Gwiazdami" Kryształowa Kula jest marzeniem każdego uczestnika. Edyta Herbuś, znając doskonale realia programu, nie ma wątpliwości, że Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz mają wszystkie atuty, by powalczyć o najwyższe wyróżnienie. Herbuś zauważa, że para może liczyć na duże poparcie zarówno jurorów, jak i widzów, którzy zostali oczarowani ich taneczną chemią.

Zawodowa tancerka nie ukrywa, że to właśnie tacy uczestnicy, którzy potrafią wciągnąć widza w wir tańca, mają ogromną szansę na zwycięstwo. Kaczorowska i Gurłacz pokazali, że potrafią wywołać emocje na parkiecie, a ich występy są nie tylko perfekcyjnie wykonane, ale również pełne pasji i energii. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła:

Myślę, że Aga ma wielkie szczęście, że dostała takiego partnera, który jest tak gotowy do ulepienia go tanecznie, choreograficznie. On jest taki męski na parkiecie. (...) Jak tańczyłam, też miałam bardzo męskiego partnera i właśnie ta charyzma, to takie iskrzenie między kobiecością i męską energią, to jest zawsze to, co najmocniej działa. Więc uważam, że tworzą świetną parę, Aga robi fajne choreografie, Filip świetnie się w tym odnajduje, z przyjemnością się to ogląda, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że tak hipnotyzują publiczność, bo tam po prostu działa ta energia

- zaczęła Edyta.