Mikołaj Roznerski pokazał nowy kadr z bobasem. To zdjęcie nie tylko zaskakuje, ale sprawiło też, że fanki aktora rozpływają się nad ujęciem Roznerskiego z dzieckiem! Co za zaskoczenie... Czyżby serialowy Marcin Chodakowski miał znów zostać ojcem? A może chodzi o samego Mikołaja Roznerskiego?

Marcin z "M jak miłość" po raz kolejny został tatą?

Mikołaj Roznerski od lat jest jedną z największych gwiazd serialu "M jak miłość", ale to nie wszystko, bo aktor występuje też niemal w każdej polskiej komedii romantycznej. Prywatnie gwiazdor jest tatą 13-letniego Antoniego, który jest owocem jego związku z Martą Juras. Teraz Mikołaj Roznerski niespodziewanie opublikował zdjęcie z dzieckiem i podgrzał w sieci atmosferę do czerwoności. To nie wszystko, bo aktor napisał, że dzidziuś jest naprawdę grzeczny...

Dzidziuś był bardzo grzeczny ???? - napisała Mikołaj Roznerski.

Aktor szybko zdradził, że nie chodzi o jego dziecko, ale on nowy film, w którym najprawdopodobniej wcieli się w rolę ojca. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Fani Mikołaja Roznerskiego natychmiast pospieszyli z komentarzami i oczywiście cieszą się z kolejnego projektu aktora, ale nie ukrywają też, że świetnie prezentuje się w roli taty:

O jejku jakie to słodkie.

Pasuje Ci zdecydowanie.

A kto to taki słodki?