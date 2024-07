Soja jest jednym z filarów kuchni azjatyckiej, spopularyzowanym na całym świecie dzięki takim potrawom jak tofu, miso, okara i tempeh. W diecie wegańskiej i wegetariańskiej soja – ze względu na bardzo wysoką zawartość pełnowartościowego białka – zastępuje mięso. Jest przy tym bogata w składniki mineralne, błonnik i witaminy, zwłaszcza z grupy B, co nie znaczy, że można ją jeść bez obaw i w każdych ilościach.

Reklama

Badania nad szkodliwością działania soi

Badania naukowe udowodniły, że soja może być szkodliwa. Powinni jej unikać zwłaszcza ci, którzy mają problemy z metabolizmem, ponieważ zawiera trudne do rozłożenia przez enzymy trawienne oligosacharydy. Ich długotrwałej obróbce towarzyszy wydzielanie gazów, dlatego właśnie soja – tak jak i inne rośliny strączkowe – ma silne właściwości wzdymające. Spożywana w dużych ilościach może też przyczynić się do upośledzenia pracy tarczycy, na którą negatywnie wpływają tioglikozydy. Ciągle trwają również badania nad tym, czy zawarte w soi fitoestrogeny mogą zaburzać gospodarkę hormonalną organizmu, a więc przyspieszać odkładanie tłuszczu w organizmie i wpływać na zdolności reprodukcyjne. Fitoestrogeny znajdują się w wielu owocach i warzywach i w małych ilościach nie stwarzają żadnego zagrożenia. Dopiero ich nadmiar może spowodować wahania hormonalne. Co więcej, występowanie fitoestrogenów w soi ma też swoje pozytywy.

Pozytywne skutki jedzenia soi

Fitoestrogeny występujące w soi zmniejszają ryzyko miażdżycy, osteoporozy i niektórych nowotworów (jelita grubego, piersi, prostaty), u kobiet łagodzą objawy menopauzy, a w diecie cukrzyków są cenne ze względu na zdolność oczyszczania krwi z obecnych w niej trójglicerydów. U osób, które regularnie jadają soję notuje się także 20% spadek stężenia we krwi cholesterolu LDL – zastąpienie mięsa soją zmniejsza ilość spożywanych kwasów tłuszczowych i jednocześnie zwiększa ilość błonnika w diecie.

Czy warto jeść soję?

Soja jest bardzo cennym uzupełnieniem diety, o ile nie zjada się jej w nadmiarze. Optymalna ilość spożycia soi w ciągu dnia wynosi 50 g i tyle powinni jej dostarczać do organizmu zwłaszcza cukrzycy i osoby z podwyższonym cholesterolem. Dla tych, którzy mają problemy z trawieniem lepsze będzie natomiast białko pochodzące z innych źródeł.

Zobacz także