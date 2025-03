Tomasz Jakubiak, popularny kucharz, zmaga się z nowotworem. W ostatnim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, pokazuje, jak zmienia się jego życie w obliczu choroby. Wspiera go żona, Anastazja, która pomaga mu przetrwać trudne chwile. Teraz kucharz postanowił odwdzięczyć się ukochanej i zabrał ją na nietypową randkę. Zabrał również głos ws. przykrych komentarzy internautów.

Tak Jakubiak o swoim stanie zdrowia

Tomasz Jakubiak, znany szerokiej publiczności kucharz, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi - walczy z nowotworem. Jak sam przyznaje, choroba bardzo zmieniła jego życie i codzienność. Od czasu do czasu gwiazdor TVN odzywa się do internautów i przekazuje im najnowsze wieści. Teraz Znany kucharz w najnowszym wideo opublikowanym na Instagramie wyjawił, że ma bardzo dobry dzień, a wyniki jego badań są całkiem korzystne. Mimo to podkreślił, że "nie jest absolutnie okej" i tym samym odpowiedział na przykre sugestie części internautów, którzy pisali mu, że "jest już zdrowy".

Byliśmy właśnie na różnego rodzaju badaniach, podobno całkiem korzystne! (...) Słoneczko powoduje uśmiech na mojej twarzy i nie chciałbym Was tutaj zmylić, że jestem już zdrowy, bo tak niektórzy piszą, że wszystko jest okej, więc po co pokazuje szpitale. Nie, nie jest absolutnie okej- bywają dni takie i takie, ale dzisiaj jest całkiem niezły dzień. - wyjawił

Tomasz Jakubiak na randce z ukochaną

Z najnowszego wideo Tomasza Jakubiaka dowiadujemy się również, że kucharz, korzystając z dobrego dnia i słonecznej pogody, postanowił zabrać swoją żonę na randkę. I to jaką!

Postanowiłem też swoją ukochaną żonę zabrać na randkę do parku. Miał być cudowny obiad, ale aż tak dobrze mi to nie idzie(...) tak się dzisiaj wyrywa laski! Na kiełbasę i nie wiem czemu- moja żona wstydzi się, że je kiełbasę. Czemu Ty się wstydzisz? Tak się spędza czas. - dodał

Pod nagraniem Tomasz Jakubiak napisał, że niegdyś właśnie tak wyglądały jego randki z ukochaną:

Kiedyś, przed chorobą, to były nasze najśmieszniejsze randki. Kiełbasa, kiszony i dobra bułka. I najlepsze, że najczęściej właśnie takie się powtarzały. Prosto i na temat! Ważna miłość, bliskość i smak kiełbasy haha - dodał

Tomasz Jakubiak ma wielkie wsparcie w swojej żonie

Choć walka z nowotworem to trudny i bolesny proces, Tomasz Jakubiak nie poddaje się. Jego siła płynie z rodziny, żony Anastazji i bliskich, którzy są z nim w tym trudnym czasie. Choć choroba zmienia jego życie, to Jakubiak z nadzieją patrzy w przyszłość, bo ma wsparcie w osobach, które kocha. Nagranie z żoną pokazuje, że mimo wszystkich trudności, życie może być piękne, kiedy ma się obok siebie bliskich i potrafi się cieszyć każdą chwilą. Jakubiak daje przykład, jak w trudnych momentach znaleźć w sobie siłę i walczyć o każdy kolejny dzień.

Wsparcie fanów dla Tomasza Jakubiaka

Nie da się ukryć, że ważną rolę w życiu Tomasza Jakubiaka odgrywają również jego wierni fani. Pod każdym nowym nagraniem kucharza aż roi się od ciepłych słów wsparcia. Zarówno fani, jak i koledzy z branży mają nadzieję na jego szybki powrót do pełnej sprawności!

Tomasz. Przyjacielu. Niesamowite !!!! Dawno nie słyszałem ten głos !!!! Twój głos. !!! Jest tak mi miło słuchać, patrzeć, że coraz lepiej wyglądasz !!! Tomku ty mój kozak. Jesteś wyjątkowy !! Love you bardzo - napisał Michel Moran.

Cudownie Pana widzieć uśmiechniętego

To jest właśnie randka. Kiełba, słońce i miłość!

Najważniejsze że macie siebie - rozpisują się fani.

