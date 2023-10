Pod najnowszym postem opublikowanym przez Małgorzatę Rozenek na Instagramie rozgorzała dyskusja na temat ... płaskiego brzucha i utrzymania szczupłej sylwetki. Fanki nie zgadzają się z podejściem prowadzącej "Dzień Dobry TVN" do diety i ćwiczeń. Do dyskusji włączyła się nawet Anna Mucha. W komentarzach wybuchła burza!

Małgorzata Rozenek pyta o płaski brzuch, a fanki krytykują

"Nasze życie nie kończy się na płaskim brzuchu", "Płaski brzuch nie jest ani piękny, ani zdrowy" - to tylko niektóre z wielu komentarzy oburzonych fanek pod najnowszym wpisem Małgorzaty Rozenek na Instagramie. Okazuje się, że gwiazda wywołała niemałe zamieszanie opublikowanym przez siebie postem na temat zdrowego odżywiania. Do wpisu dołączyła zdjęcia eksponujące jej płaski brzuch. Internautki zdecydowanie przeciwstawiły się opinii gwiazdy na temat diety i dbania o sylwetkę - a wszystko zaczęło się od jednego pytania!

- To co jemy, ma znaczący wpływ na nasze ciało i sylwetkę. Wiecie o tym dobrze ???? Ja od dawna zwracam uwagę na to, co jem. W mojej diecie (...) znajdują się produkty bogate w błonnik, takie jak warzywa, owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe. Nie jem mięsa ograniczam nabiał i węglowodany (z tym mam największy kłopot ????‍♀️????) Dodatkowo, piję dużo wody i regularnie się ruszam, mam więcej energii i lepsze samopoczucie. A jakie są Wasze sposoby na zdrową dietę i płaski brzuch? Dajcie znać w komentarzach - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Choć Małgorzata Rozenek wyraźnie nie ukrywa swoich "grzeszków" związanych z dietą, jej fankom wyraźnie nie spodobał się najnowszy wpis gwiazdy. W komentarzach prezentowały zupełnie odmienne opinie i dzieliły się przemyśleniami na temat tego, że płaski brzuch nie powinien być życiowym celem!

- Świat i nasze życie nie kończy się na dbaniu o płaski brzuch. Zdrowym można być nie mając płaskiego/wyrzeźbionego brzucha (nie mówię o otyłości). Nie każdy ma koło siebie sztab ludzi, którzy wszystko zrobią. a my w tym czasie dbamy o płaski brzuch.

- Płaski brzuch nie jest ani piękny, ani zdrowy. U kobiety tkanka tłuszczowa w tej okolicy zabezpiecza ją w hormony po menopauzie, zmniejszając ryzyko osteoporozy, miażdżycy i chorób krążenia. Oczywiście nie mam na myśli nadwagi i otyłości! - Nie każdy, kto zdrowo się odżywia i rusza będzie miał płaski brzuch, proszę nie promować nierealistycznych kłamstw.

Instagram @m_rozenek

W obronie koleżanki z branży postanowiła stanąć... Anna Mucha. Gwiazda w żartobliwy sposób skomentowała wpis Małgorzaty Rozenek na Instagramie, tym samym rozładowując napiętą atmosferę wśród internautek - co najwyraźniej się im spodobało!

- Położyć się na nim, wtedy brzuch jest płaski ???????? - skomentowała żartobliwie Anna Mucha.

Instagram @m_rozenek

To nie pierwszy raz, gdy fanki Małgorzaty Rozenek zwracają uwagę na jej przesadnie szczupłą sylwetkę. Ostatnio fani licznie komentowali bardzo szczupłe nogi Małgorzaty Rozenek na nagraniu z wakacji. Myślicie, że jest szansa, by gwiazda wzięła sobie te uwagi do serca? A może to internauci powinni powstrzymać się wyrażania takich opinii?

