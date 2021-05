Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Ból śródstopia to najczęstsza dolegliwość wynikająca z chodzenia w butach na wysokim obcasie. Wybierając obuwie ślubne, najlepiej zaopatrzyć się w dwie pary: wymarzone szpilki na ceremonię w kościele i drugą parę do tańczenia (można ją kupić w profesjonalnych sklepach z obuwiem tanecznym). Ból palców złagodzą żelowe wkładki ortopedyczne. Najwygodniej tańczy się bez rajstop, zwłaszcza w obuwiu z odkrytymi palcami. Stopa wtedy oddycha i lepiej przylega do podeszwy. Jak chodzić na wysokich obcasach, żeby nie bolało? Kobieta w szpilkach ma optycznie smuklejszą sylwetkę oraz prezentuje się bardzo kobieco i seksownie. Na komfort noszenia butów na wysokim obcasie ma wpływ sposób poruszania się. Im sylwetka jest bardziej wyprostowana, tym chód jest płynniejszy a kroki dłuższe, dzięki czemu stopa mniej się męczy. Jakie wybrać szpilki na wesele? Obuwie na ślub powinno być wykonane z naturalnej skóry. Buty ze sztucznych materiałów, choć są tańsze od skórzanych, powodują, że noga szybciej się poci, co zwiększa ryzyko powstawania otarć i bolesnych pęcherzy. Najlepszym rozwiązaniem dla panny młodej będzie zaopatrzenie się w dwie pary obuwia ślubnego. Na ceremonię w kościele można założyć wymarzone szpilki na wysokim obcasie . Do tańczenia idealnie sprawdzają się profesjonalne buty taneczne , np. na podeszwie z mikrogumy. Zabezpiecza ona przed ślizganiem się po kafelkach czy wypolerowanym parkiecie. Ponadto, buty do tańca są odpowiednio dopasowane do stopy i bardziej wytrzymałe od tradycyjnych szpilek . Pozwala to przetańczyć wiele godzin i czuć się przy tym bardzo komfortowo. Buty na wesele najlepiej kupować późnym popołudniem. Po całym dniu chodzenia stopa jest lekko opuchnięta, dzięki czemu uniknie się kupienia za małego rozmiaru. Ponadto, warto zwrócić uwagę na obcas...