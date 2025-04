Udział czterech Polaków w konklawe jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Obecność aż tylu kardynałów z jednego kraju pokazuje siłę Kościoła w Polsce i wpływ, jaki polscy duchowni mają na życie religijne i decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu. Choć nie jest możliwe przewidzenie, kto zostanie wybrany na nowego papieża, jedno jest pewne – Polacy będą mieli głos w tej najważniejszej dla Kościoła decyzji. W zbliżającym się konklawe weźmie udział czterech kardynałów z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Czterej Polacy zdecydują o nowym papieżu – znamy nazwiska kardynałów

Po śmierci papieża Franciszka, zgodnie z obowiązującymi zasadami Kościoła katolickiego, rozpocznie się konklawe, czyli proces wyboru jego następcy. W tym wyjątkowym wydarzeniu bierze udział grono kardynałów-elektorów, czyli tych, którzy nie ukończyli jeszcze 80. roku życia i posiadają prawo głosu.

Wśród nich znalazło się czterech polskich duchownych, którzy wezmą udział w konklawe, by oddać głos na przyszłego papieża.

Kim są kardynałowie-elektorzy z Polski?

Jest czterech polskich kardynałów posiadających prawo wyboru papieża. Są to:

Kardynał Stanisław Ryłko – urodzony w 1945 roku, jeszcze przez kilka miesięcy będzie miał prawo głosu w konklawe.

Kardynał Kazimierz Nycz – urodzony w 1950 roku, metropolita warszawski.

Kardynał Konrad Krajewski – jałmużnik papieski, urodzony w 1963 roku.

Kardynał Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, urodzony w 1964 roku.

Każdy z nich pełni znaczącą funkcję w strukturach Kościoła, a ich udział w konklawe jest wyrazem uznania dla ich pozycji i roli w życiu duchowym nie tylko Polski, ale i Kościoła powszechnego.

Jak wygląda procedura konklawe?

Konklawe odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie i rozpoczyna się 15 do 20 dni po śmierci papieża. W jego trakcie kardynałowie-elektorzy są zamykani w odosobnieniu i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym do momentu wybrania nowego papieża. Wybór musi być dokonany większością dwóch trzecich głosów.

Gdy zostanie osiągnięty konsensus, nowy papież pytany jest, czy przyjmuje wybór i jakie imię przyjmuje. Po potwierdzeniu wyboru, światu ogłasza się nowego papieża słynną formułą Habemus Papam.

Kim jest kardynał Stanisław Ryłko

Kardynał Stanisław Ryłko to polski duchowny rzymskokatolicki, urodzony 4 lipca 1945 roku w Andrychowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1969 roku z rąk kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. W 1978 roku uzyskał doktorat z nauk społecznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. ​

W latach 1987–1992 kierował sekcją młodzieżową Papieskiej Rady ds. Świeckich, współorganizując Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991) i Denver (1993). W 1995 roku został mianowany sekretarzem tej Rady oraz biskupem tytularnym Novica, a w 2003 roku – jej przewodniczącym i arcybiskupem. Na konsystorzu 24 listopada 2007 roku papież Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego. ​

Po reformie Kurii Rzymskiej w 2016 roku, która zlikwidowała Papieską Radę ds. Świeckich, kardynał Ryłko został mianowany archiprezbiterem bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. W 2018 roku został członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego. ​

W 2025 roku, po ukończeniu 80. roku życia, kardynał Ryłko utraci prawo udziału w konklawe.

Kim jest kardynał Kazimierz Nycz

Kardynał Kazimierz Nycz to polski duchowny rzymskokatolicki, urodzony 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 roku z rąk biskupa Juliana Groblickiego w Kaniowie. W 1988 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w 2004 roku objął diecezję koszalińsko-kołobrzeską. Od 2007 do 2024 roku pełnił funkcję arcybiskupa metropolity warszawskiego. W 2010 roku papież Benedykt XVI wyniósł go do godności kardynała. Obecnie, jako arcybiskup senior, jest jednym z czterech polskich kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe po śmierci papieża Franciszka.

Kim jest kardynał Konrad Krajewski

Kardynał Konrad Krajewski to polski duchowny rzymskokatolicki, urodzony 25 listopada 1963 roku w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1988 roku. W 1990 roku rozpoczął studia w Rzymie, uzyskując w 1995 roku doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. W latach 1999–2013 pełnił funkcję ceremoniarza papieskiego. 3 sierpnia 2013 roku został mianowany jałmużnikiem papieskim oraz arcybiskupem tytularnym Beneventum. Święcenia biskupie przyjął 17 września 2013 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie. 28 czerwca 2018 roku papież Franciszek wyniósł go do godności kardynała. Od 2022 roku pełni funkcję prefekta Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Kim jest kardynał Grzegorz Ryś

​Kardynał Grzegorz Ryś to polski duchowny rzymskokatolicki, urodzony 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalizującym się w historii Kościoła. W latach 2007–2011 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W 2011 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w 2017 roku arcybiskupem metropolitą łódzkim. 30 września 2023 roku papież Franciszek wyniósł go do godności kardynała prezbitera, nadając mu kościół tytularny Świętych Cyryla i Metodego. Obecnie jest jednym z czterech polskich kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe po śmierci papieża Franciszka.

