Puree z ciecierzycy, czyli grochu włoskiego to tylko jeden z wielu sposobów wykorzystania tej delikatnej w smaku rośliny. Najbardziej znane przysmaki z ciecierzycy to hummus oraz falafel.

Ciecierzyca – właściwości lecznicze

Cieciorka to jedna z pierwszych roślin z rodziny bobowatych jaką człowiek zaczął uprawiać. Znano ją już ponad 8 tys. lat temu w większości miejsc na świecie. Ziarna są najczęściej koloru kawy z mlekiem, kształtem przypominają mały orzech laskowy. Orzechowa jest również w smaku, który jednak jest bardzo neutralny i delikatny. W Egipcie nasiona cieciorki stosowane były jako afrodyzjak. W wielu kulturach napar z liści grochu włoskiego stosowany był jako środek na problemy trawienne, a okłady ze świeżych liści pomagały w stłuczeniach oraz zwichnięciach. Jedzenie potraw przyrządzonych z cieciorki syci i pozytywnie wpływa na organizm. Jest to roślina bogata w łatwo przyswajalne białko, fosfor, cynk, potas, żelazo oraz witaminy z grupy B i błonnik pokarmowy. Dzięki czemu wzmacnia odporność, korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci oraz obniża poziom cholesterolu we krwi.

Ciecierzyca – właściwości odżywcze i zastosowanie

Ciecierzyca w kuchni może być stosowana do wszystkiego. Przyrządza się z niej pasty (hummus), kremy, potrawy jednogarnkowe, zupy, gulasze, pasztety, kotlety (falafle), zapiekanki, doskonale sprawdza się również jako dodatek do sałatek. Mąka produkowana ze zmielonych ziaren jest doskonałym zagęstnikiem wielu potraw (w tym ciast). Cieciorkę można kupić w wersji surowej oraz w słonej zalewie w puszce. Woda z puszkowanej ciecierzycy jest używana w potrawach wegańskich jako zastępnik białka jaja kurzego. Przed gotowaniem należy ją moczyć około 12 godzin. Po tym czasie dwukrotnie zwiększa swoją objętość. 100 g ugotowanej cieciorki to około 164 kcal, 27,4 g węglowodanów, 8,9 g białka oraz 7,6 g błonnika.

Puree z ciecierzycy – przepis

Puree z cieciorki może być wykorzystane jako zamiennik ziemniaków lub pyszna pasta do smarowania pieczywa lub konsumowania z selerem naciowym w ramach przystawki.

Czas przygotowania: 12 godzin moczenia ziaren + 100 minut przygotowania puree

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

400 g suchej ciecierzycy,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki mleka kokosowego z puszki,

1 łyżeczka soli lub łyżka jasnego sosu sojowego,

2 łyżki oleju z pestek winogron,

3 łyżki soku z cytryny lub limonki,

szczypta sproszkowanego chili.

Przygotowanie:

1. Ciecierzycę zalej w dużej misce zimną wodą – podczas moczenia zwiększy swoją objętość dwukrotnie, możliwe, że będzie konieczne dolanie wody. Mocz około 12 h.

2. Wylej wodę, przepłucz ziarna, zalej świeżą wodą i gotuj do miękkości na średnim ogniu około 25-40 minut. Pod koniec gotowania dodaj sól lub sos sojowy.

3. Przecedzoną ciecierzycę przełóż do dużej miski. Dodaj czosnek, chili i mleko, blenduj całość na gładką masę, pulsacyjnie, stopniowo dodając olej i sok z cytryny.

4. Dosól do smaku, jeżeli jest taka potrzeba.

Tak przygotowane puree z ciecierzycy można przechowywać w lodówce w szczelnym naczyniu około tygodnia.

Smacznego!