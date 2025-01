Karolina Gilon pokazała nagranie z pakowania walizek do szpitala. Zdaniem ciężarnej celebrytki pakowane przez nią rzeczy są niezbędne do porodu, jednak internauci patrzą na to zupełnie inaczej. W torbie Gilon znalazły się takie rzeczy jak: przedłużacz, głośnik czy laptop. Nastała niemała burza w komentarzach!

Reklama

Karolina Gilon szykuje się do porodu

Karolina Gilon jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Polsatu. Karolina jest gospodynią programu "Love Island", w którym uczestnicy szukają swoich drugich połówek. Nieoczekiwanie okazało się, że jeden z uczestników siódmej edycji show skradł jej serce i od jakiegoś czasu tworzą szczęśliwy związek. Kilka miesięcy okazało się nawet, że Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński spodziewają się dziecka. Rozwiązanie ciąży jest już naprawdę blisko, więc gwiazda postanowiła spakować torbę do szpitala. Okazuje się jednak, że Karolina nie zmieściła się w jedną walizkę i musiała zapakować ich aż trzy! Gwiazda "Love Island" spakowała same potrzebne rzeczy dla niej i dziecka, a jej partner dołożył również laptopa, przedłużacz czy głośnik.

Zaraz rodze!!! Dlatego trzeba się dobrze spakować do szpitala !!!(...) Zawsze słyszałam o jednej torbie a gdy sama się za to wzięłam, okazało się, że wygodniej rozłożyć to na 3...ba nawet 4 jeśli Wasz partner będzie Wam towarzyszył - napisała Karolina.

Karolina Gilon podzieliła torby do szpitala na różne kategorie i uznała, że jest jej tak dużo wygodniej. Fani jednak są innego zdania.

Bosze... jak wyjazd na wakacje dwa razy rodziłam w normalnym szpitalu i nie musiałam mieć nic - wszystko było dostępne na miejscu, po za ręcznikiem, koszulami, majtkami i stanikami

Przesada! ja zmieściłam się w jednej

Ty jedziesz rodzić czy na tygodniowe wakacje? Przegięcie - rozpisują się fani.

Karolina Gilon zdobyła popularność dzięki "Top Model"

Karolina Gilon urodziła się 10 grudnia 1989 roku w Mrągowie. Już od młodości interesowała się modą i sztuką, co później zaowocowało jej decyzją o uczestnictwie w popularnym programie telewizyjnym "Top Model". W 2015 roku Karolina Gilon zgłosiła się do piątej edycji programu dla początkujących modeli. Jej charyzma, oryginalny wygląd i profesjonalne podejście do modelingu przyniosły jej czwarte miejsce.

To właśnie udział w tym programie otworzył przed nią drzwi do świata show-biznesu i zapoczątkował jej karierę telewizyjną. Od 2019 roku Karolina Gilon związana jest z Telewizją Polsat, gdzie prowadzi jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce – "Love Island. Wyspa miłości". Jej profesjonalizm i naturalność sprawiły, że szybko stała się ulubienicą widzów. W 2020 roku do jej portfolio dołączył kolejny program – "Ninja Warrior Polska".

Z kim związana jest Karolina Gilon?

Karolina Gilon jest w związku z Mateuszem Świerczyńskim, który zdobył popularność jako uczestnik VII edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". W sierpniu 2024 roku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Prywatnie Karolina jest znana z zamiłowania do zdrowego trybu życia, podróży i aktywności fizycznej.

Reklama

Zobacz także: Karolina Gilon we fryzurze "na chłopaka". Pokazała zdjęcie, jest nie do poznania