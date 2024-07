Doda i Dariusz Pachut ogłosili swój związek niedługo po zakończeniu "Doda. 12 kroków do miłości". W 2022 roku Doda postanowiła zrozumieć, dlaczego nie wychodzi jej w miłości, los miał jednak dla niej zdecydowanie piękniejszy scenariusz. Zakochani nie chcą dzielić się szczegółami ze swojego związku, chociaż zdają sobie sprawę, że z powodu popularności wokalistki będzie to dla nich trudne. Partner Dody opublikował noworoczny wpis, w którym nie mogło zabraknąć jej wątku:

Ta Mysza to najlepsze, co mogło Cię spotkać ❤️ - piszą internauci.

Zobaczcie, jakie momenty zapadły w pamięci Dariusza Pachuta.

Doda i Dariusz Pachut na uroczym nagraniu. Tak ukochany artystki podsumował rok

Doda miała pracowitego sylwestra. Śpiewała podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu swoje największe hity. Nie zabrakło również trio z Marylą Rodowicz i Cleo. Furorę zrobił również moment, w którym Doda odtworzyła taniec "Wednesday", zmieniając perukę zaledwie w kilkanaście sekund. Działo się również za kulisami. To właśnie tam, ale z dala od obiektywów fotoreporterów, czekał na Dodę Dariusz Pachut. Nikogo chyba nie zdziwiło, że Nowy Rok chcą przywitać wspólnie.

Dodatkowo w sieci, partner Dody postanowił podsumować najlepsze momenty, które przeżywał w 2022 roku. Królowały sporty ekstremalne ale było miejsce również dla miłości:

Rok 2022

- 43 loty samolotem,

- 12 629 przebiegniętych, przejechanych na rowerze i przepłynietych km,

- 2 z 10 najwyższych wodospadów świata dołożone do projektu Korona Wodospadów,

- 2 razy zepsuta zupa kalafiorowa????

- 1 Mysza❤️

Teraz mamy rok 2023????

Będzie więcej wyzwań, kilometrów, trochę życiowych zmian.

Ostatnie nagranie zamieszczone na rolce Dariusza Pachuta z Dodą w roli głównej rozczuliło fanów, którzy podchwycili jej nowy miłosny pseudonim "Mysza". To właśnie głównie o niej pisano w komentarzach:

- Mysza najlepsza ????❤️

- Ta Mysza to najlepsze, co mogło Cię spotkać ❤️

- Mysza aaaaa jak slodko!????????????????????????????????

- Pozdrowienia dla Was, dużo ciepła bliskości i miłości w 2023???? Ps. Dorotka tak BARDZO się cieszę z Twojego szczęścia, może nareszcie ktoś doceni Twoje piękno...

Doda i Dariusz Pachut czasami na Instagramie dzielą się wspólnymi chwilami, ale artystka nie chce kolejnego medialnego związku. Przyznała, że to dla swoich fanów pokazała pierwsze wspólne zdjęcia, gdy relaksowali się na wakacjach w Wietnamie. To również z jej profilu w sieci dowiedzieli się jak Dariusz Pachut wspierał Dodę podczas Sylwestra Polsatu. Chociaż byli w Chorzowie razem, nie zdecydowali się stanąć na ściance. Czy zmienią to w 2023 roku?

