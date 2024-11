Madonna, 66-letnia gwiazda muzyki pop, znana z wyjątkowego stylu i licznych kontrowersji, zakończyła związek ze swoim młodszym o 38 lat partnerem, Akeemem Morrisem. Wiadomość o ich rozstaniu była zaskoczeniem dla fanów, zwłaszcza że związek Madonny z 28-letnim byłym jamajskim piłkarzem od początku przyciągał uwagę mediów. Para nie ogłaszała swojego zakończenia relacji publicznie, a rozstanie przebiegło w cieniu – bez typowego dla celebrytów rozgłosu.

Reklama

Madonna zakończyła związek z 38 lat młodszym partnerem. Powód? Ten sam, co zwykle!

Według informacji pochodzących z brytyjskich źródeł Daily Mail i Mirror, rozstanie Madonny i Morrisa miało miejsce dyskretnie, co może świadczyć o chęci zachowania prywatności przez obie strony. Sama Madonna nie skomentowała tej sytuacji, unikając publicznego podsycania zainteresowania swoim życiem prywatnym.

Związek Madonny i Akeema Morrisa wzbudził zainteresowanie mediów głównie ze względu na różnicę wieku wynoszącą aż 38 lat. Morris, podobnie jak Madonna, jest częścią show-biznesu i często pojawia się w kręgach artystycznych, choć do tej pory był znany głównie w branży sportowej. Pomimo że ich relacja nigdy nie była szeroko komentowana przez samą gwiazdę, media wielokrotnie spekulowały na temat tego, co przyciągnęło parę do siebie i jak funkcjonował ich związek. Jak się jednak okazuje, związek ten był mniej stabilny, niż można było przypuszczać, a zakończenie tej relacji miało miejsce bez rozgłosu, co może sugerować, że obie strony nie szukały medialnego skandalu.

Powody zakończenia związku Madonny z Akeemem Morrisem nie zostały ujawnione. Ani Madonna, ani Morris nie podali przyczyn rozstania do publicznej wiadomości, co wzbudza jeszcze większą ciekawość fanów i mediów. Fakt, że związek zakończył się cicho i bez zbędnych deklaracji, może świadczyć o intencji zachowania prywatności, a także o dojrzałym podejściu do tej decyzji. Informatorzy zagranicznych mediów donoszą natomiast, że uczucie pomiędzy piosenkarką, a sportowcem się "wypaliło". I powód jest ten, co zawsze. ROSS/BackGrid UK /East News

Madonna napotyka te same problemy z młodszymi partnerami. Różnica wieku prędzej czy później zaczyna się odbijać na ich relacjach. Oni po prostu pochodzą z różnych epok - zdradził informtor 'Daily Mail'.

Madonna, znana ze swojego bezkompromisowego podejścia do życia, wcześniej również unikała komentowania spraw sercowych, zwłaszcza gdy dotyczyły one relacji z dużo młodszymi partnerami. Często jednak jej życie prywatne było przedmiotem licznych spekulacji, jako że gwiazda wielokrotnie angażowała się w związki z młodszymi mężczyznami, co przyciągało uwagę mediów na całym świecie.

Reklama

Zobacz także: Madonna zaatakowana po imprezie w Nowym Jorku! Jej partner miał koszulkę z podobizną Jana Pawła II