Andrzej Piaseczny dokonał coming outu już kilka lat temu, ale do tej pory bardzo oszczędnie komentuje temat swojego partnera w mediach. Wiadomo było jedynie, że piosenkarz od lat miał być związany z tym samym mężczyzną. Razem mieszkają w posiadłości w Górach Świętokrzyskich, gdzie, jak Piasek wspominał już wcześniej, znają ich także sąsiedzi. Jak dotąd wokalista nie opowiadał o swoim partnerze, ale teraz wygadał się ich wspólny znajomy!

Na początku kariery Andrzej Piaseczny nie mówił publicznie, że jest gejem. Wokalista tłumaczył po latach, że nie miał potrzeby ujawniać swojej orientacj. Dziś nie jest już jednak tajemnicą, że muzyk pozostaje w szczęśliwej relacji.

- Mieszkam na wsi od 20 lat. Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - zwierzał się w podcaście "Wprost przeciwnie" Andrzej Piaseczny.