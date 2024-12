Nie da się ukryć, że Anna była jedną z głównych postaci w pierwszym sezonie programu "Moja mama i Twój tata"! Wszystko za sprawą jej relacji ze Sławkiem, a następnie dość intrygującej relacji z młodszym od siebie Piotrem. Fani czekali aż para określi swoją znajomość i właśnie to się stało. Teraz wszystko jest już jasne!

Anna i Piotr z "MMiTT" o swojej relacji

Pierwszy sezon programu "Moja mama i Twój tata" był dużym zaskoczeniem dla widzów, którzy z zapartym tchem oglądali poczynania uczestników. Dotychczas internauci śledzili programy randkowe dla młodszych singli, jednak ten format również skradł ich serca. W pamięci internautów zapadła Anna, która początkowo była związana ze Sławkiem i widzowie byli pewni, że ta relacja przetrwa po programie, jednak szybko okazało się, że mężczyzna ją zawiódł i swój focus Anna przeniosła na Piotra. Teraz podczas wywiadu dla Party para wyjawiła całą prawdę o swojej relacji.

Na pewno będziemy chcieli się spotkać, pojechać, spędzić czas, ale gdzie? Czas pokaże! Na razie obstajemy przy tym, że to jest przyjaźń, wspólne wspomnienia... - wyjawił Piotr.

Co ciekawe, Piotr zaskoczył swoją obecnością w studio Party naszą reporterkę, co świadczy o tym, że Anna sama zaprosiła go do udziału w wywiadzie. Może to świadczyć o ich zażyłej relacji!

