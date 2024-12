Takich scen w programie "10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską" nie spodziewał się chyba nikt. W piątkowym wydaniu śniadaniówki Polsatu został wyemitowany fragment programu Mai Sablewskiej, która przeprowadziła metamorfozę kolejnej uczestniczki. Okazuje się, że chociaż sama bohaterka odcinka była zadowolona ze zmian w swoim wyglądzie to jej partner miał zupełnie inne zdanie na ten temat. Mężczyzna ostro podsumował metamorfozę partnerki:

Reklama

Gorzej. Totalnie, porażka moim zdaniem, twarz mówił partner uczestniczki ''10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską''.

Maciej Kurzajewski słysząc te słowa nie wytrzymał! Prowadzący "Halo tu Polsat" pozwolił sobie na dosadny komentarz.

Maciej Kurzajewski ostro o partnerze uczestniczki "10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską"

Maja Sablewska w "10 lat młodsza w 10 dni" pomaga uczestniczkom programu przejść totalną metamorfozę. I chociaż zmiany proponowane przez Sablewską nie zawsze wzbudzają zachwyt to takiej reakcji ze strony bliskich na nowy wygląd bohaterki jeszcze nie było. W dzisiejszym wydaniu "Halo tu Polsat" pojawiła się Maja Sablewska, a widzowie mogli zobaczyć fragment jednego z odcinków programu, który prowadzi. Okazuje się, że jedna z uczestniczek "10 lat młodsza w 10 dni" zgłosiła się do Mai żeby pomogła jej odmienić swój wizerunek. Do tej pory nie zdradzono, ile lat ma kobieta i jak wyglądała wcześniej, ale teraz mogliśmy zobaczyć efekt jej metamorfozy. I chociaż wygląda pięknie to jej partner przed kamerami nie gryzł się w język i w gorzkich słowach skomentował jej przemianę.

Gorzej. Totalnie, porażka moim zdaniem, twarz. To nie to... (...) sorry, ale to jest moje zdanie śmiał się partner uczestniczki programu Mai Sablewskiej.

Kobieta, która usłyszała tak gorzkie słowa od partnera przyznała, że jest zadowolona ze swojej metamorfozy.

Zawsze mówię, że każdy ma prawo do swojego zdania i szanuję każdego zdanie. Każdy może powiedzieć swoją opinię. Ja szanuje ją, ale mogę się z nią zgodzić albo nie. Ja się fajnie czuję z tą przemianą. To jest dla mnie początek czegoś mówiła wyraźnie smutna bohaterka programu ''10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską''.

Po tym, jak zakończył się fragment odcinka programu Mai Sablewskiej Maciej Kurzajewski nie ukrywał, że jest oburzony zachowaniem partnera kobiety, która wzięła udział w programie ''10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską".

Co to za cham? powiedział oburzony prowadzący ''Halo tu Polsat''.

Cieszę się, że ty to powiedziałeś skomentowała Maja Sablewska.

Nie pokazaliśmy jeszcze tego jak bohaterka wyglądała przed, ona w ogóle miała trudności z tym żeby się zgłosić do programu, wstydziła się swojego wyglądu mimo, że czuła się bardzo młodo. Ale ta zmiana jest bardzo widoczna dodała prowadząca ''10 lat młodsza w 10 dni''.

Internauci nie mogą uwierzyć, że partner uczestniczki programu Mai Sablewskiej mógł powiedzieć takie słowa. W komentarzach zawrzało:

Coś strasznego

Zakompleksiony facet

Faktycznie opinia tego partnera jest porażająca czytamy pod nagraniem opublikowanym na Instagramie.

A Wy, co sądzicie na ten temat?

Reklama

Zobacz także: Karina i Stefan z "Chłopaków do wzięcia" w "10 lat młodsza w 10 dni". Zaskoczyły mnie ich metamorfozy