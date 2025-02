Takiego oświadczenia w Walentynki nie spodziewał się nikt. Maria Konarowska, która pod koniec 2019 roku została mamą, ogłosiła rozstanie ze swoim partnerem. W oświadczeniu wyjawiła, że rozstają się w zgodzie i dalej pozostają rodziną:

Maria Konarowska, znana aktorka i córka Joanny Szczepkowskiej, wprawiła swoich fanów w osłupienie, ogłaszając rozstanie z partnerem Oktawianem Wojnowskim. Oświadczenie o rozstaniu pojawiło się w Walentynki. Nowe szczegóły, ujawniają więcej niż ktokolwiek przypuszczał.

Maria Konarowska i Oktawian Wojnowski mają razem córkę. Konarowska urodziła córkę w 2019 roku.

Walentynki to dla wielu dzień miłości, jednak dla Marii Konarowskiej stał się okazją do podzielenia się emocjonalną nowiną o zakończeniu związku z Oktawianem Wojnowskim. Jak sama przyznaje, decyzja była wynikiem długiego procesu i licznych prób ratowania związku, które niestety nie przyniosły oczekiwanego szczęścia. Teraz aktorka postanowiła podzielić się z fanami swoją prawdą, nazywając to "nieszablonowym obliczem miłości i rodziny".