Kryzys może zdarzyć się w każdej relacji – zarówno romantycznej, jak i przyjacielskiej. W małżeństwie czy związku jest czymś normalnym i nie należy od razu zakładać, że jest początkiem końca.

Nie wystarczy jednak przeczekać trudne czasy – miłość należy pielęgnować, a gdy nadchodzi moment, kiedy mamy wrażenie, że więcej w związku samotności niż miłości, trzeba działać.

Jak przywrócić namiętność w związku?

1. Bądźcie bardziej czuli – bliski kontakt fizyczny (głaskanie, przytulanie) poprawia nastrój – naprawdę! 20 sekund przytulania zwiększa produkcję oksytocyny, czyli hormonu odpowiedzialnego między innymi za poczucie bliskości (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15206831), bez którego miłość jest niemożliwa.

2. Śpijcie blisko siebie – według badań pary, które śpią blisko siebie (np. w pozycji na łyżeczkę) cechuje większe zadowolenie ze związku. I nie mowa tu o seksie, a tylko o zaśnięciu obok siebie.

3. Bądźcie offline – nic tak nie zabija nastroju niż wspólny obiad i sprawdzanie w tym samym czasie wiadomości, newsów czy facebooka. Być może w sieci wre życie towarzyskie, ale tuż obok panuje samotność. Według badań z 2014 roku 70% kobiet uznaje, że nowoczesne technologie mają zły wpływ na ich związki. Ciekawe jak wyglądałyby wyniki dzisiaj.

4. Weźcie urlop – oderwijcie się od codziennej rutyny, pracy, służbowych maili. Wybierzcie się gdzieś – gdziekolwiek! To nie musi być wycieczka do Paryża czy Wenecji, równie dobrze pomoże oderwać się od szarej rzeczywistości weekend w SPA w lokalnym uzdrowisku.

5. Dziękujcie sobie – za wszystko. Za to, że poprzedniego dnia on wyniósł śmieci, mimo że był zmęczony po pracy. Za to, że ona zrobiła tak pyszny obiad. Za to, że tak mile spędziliście wieczór. I za to, że jesteście w swoim życiu. Być może wydaje się wam, że to nieistotne, bo i tak partner wie, że jesteśmy wdzięczni, ale dla niektórych rzeczy niewypowiedziane nie istnieją.

6. Komplementujcie się – dzięki temu partner będzie czuł, że wciąż jest atrakcyjny dla drugiej połowy. Nie zaniedbujcie miłych słów, nigdy! Psychologia miłości jasno wyraża, żeby mówić sobie jak najwięcej.

7. Całujcie się – 30-sekundowy pocałunek, tak jak przytulanie, wzmaga produkcję oksytocyny.

8. Idźcie na podwójną randkę – zaproście przyjaciół na wspólną kolację. Badania z Wayne State University dowodzą, że dzięki wspólnym spotkaniom z innymi uczucia są podsycane. Dlaczego? Ponieważ widzimy jak partner zachowuje się wobec innych osób, a to przypomina nam, co sprawiło, że się zakochaliśmy.

9. W ogóle idźcie na randkę! – umówcie się na mieście jak za czasów, kiedy byliście w sobie szaleńczo zakochani. Gdzie wtedy bywaliście, co robiliście? Powtórzcie to.

Zanim wybierzecie się na terapię lub zdecydujecie się na rozstanie, spróbujcie na nowo obudzić swoje uczucia. Być może są chwilowo uśpione przez codzienną rutynę, a tak niewiele trzeba, żeby z niej wypaść.