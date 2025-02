Agnieszka Kaczorowska pokazała nagranie z partnerem. Już tego nie kryje

Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się właśnie do "Tańca z gwiazdami", który wystartuje już za moment. Pomiędzy treningami znalazła jednak chwilę, by... podzielić się nagraniem ze swoim partnerem! To jeszcze nie wszystko, bo przy okazji potwierdziła domysły fanów. Dawno nie widzieliśmy jej tak szczęśliwej. Co takiego przekazała?