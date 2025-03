Magdalena Narożna to jedna z uczestniczek popularnego programu „Taniec z Gwiazdami”, która już zdobyła serca widzów dzięki swojej charyzmie i umiejętnościom tanecznym. Została zaproszona do programu w ramach 16. edycji. Magda jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, a jej występy w „Tańcu z Gwiazdami” już przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i jurorów. Teraz Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" została przyłapana przez paparazzi po randce ze swoim partnerem. Wyglądają na naprawdę zakochanych!

Magdalena Narożna przyłapana na randce z partnerem

Magdalena Narożna, choć na co dzień nie jest profesjonalną tancerką, bardzo angażuje się w treningi i występy. Jest jedną z uczestniczek, które w trakcie programu zaskakują widzów swoją pracowitością i talentem. Każdy jej występ jest pełen energii i emocji, a także pozytywnego podejścia do wyzwań, które stawiały przed nią choreografie. W przerwie między intensywnymi treningami gwiazda "Pięknych i Młodych" znalazła czas dla swojego partnera Krzysztofa Byniaka. Para wybrała się na randkę do jednej z warszawskich restauracji, którą opuścili dość późno w nocy. Wygląda na to, że para doskonale się dogaduje, a partner Magdy Narożnej mocno ją wspiera.

Związek Magdy Narożnej i Krzysztofa Byniaka

Magdalena Narożna poznała Krzysztofa Byniaka, menadżera i producenta muzycznego. Ich relacja zaczęła się od wspólnej pracy, jednak z czasem przerodziła się w coś więcej. Para zaczęła być widywana razem nie tylko w kontekście zawodowym, ale również prywatnie. W życiu prywatnym Magdy Narożnej nie brakowało zawirowań. Ogromne emocje budził jej burzliwy rozwód z Dawidem Narożnym, który miał miejsce w 2019 roku. Zaledwie rok później Krzysztof Byniak oświadczył się Narożej w 2020 roku. OId tego momentu para jest razem, a teraz zostali przyłapani przez paparazzi.

