W listopadzie Olga Kalicka ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka po raz drugi zostanie mamą, natomiast to będzie jej pierwsza pociecha z nowym partnerem. Gwiazda stara się nie mówić w mediach zbyt wiele o wybranku. W przeszłości była związana z Cezarym Nowakiem, którego znała od czasów gimnazjum. Para w 2019 roku doczekała się synka Aleksa. Na horyzoncie były już nawet plany ślubu, jednak ostatecznie do wesela nie doszło. O rozstaniu dowiedzieliśmy się 13 grudnia 2021 roku. Dzisiaj Kalicka ma już nowego ukochanego, którego pokazała w czerwcu br. Wciąż jednak nie chce dzielić się szczegółami na temat mężczyzny, który jest ojcem jej drugiego dziecka.

Ostatnio Olga Kalicka spotkała się z Katarzyną Dąbrowską, która prowadzi cykl dziewczyńskich rozmów, czyli SPAring. Aktorka znana z serialu „Rodzinka.pl” przyznała, że otworzenie się na miłość po rozstaniu, kiedy jest się już mamą, nie jest łatwe. Jednak gdy była sama, miała czas i przestrzeń, by lepiej poznać siebie.

Kalicka stwierdziła, że nigdy nie była tak szczęśliwa jak dzisiaj, mimo że jej kariera obecnie nie jest rozpędzona i nie udziela zbyt wielu wywiadów. Aktorka cieszy się spokojnym, zwyczajnym życiem ze swoim nowym partnerem. To właśnie on nauczył ją zwolnić i cieszyć się z małych rzeczy.

Jednak Kalicka bardzo uważała, zanim się zaangażowała. Jako mama małego Aleksa miała sporo obaw. Z czasem natomiast pojawiło się poczucie gotowości i otwartości na nową relację. Wszelkie obawy zniknęły, gdy poznała swojego obecnego partnera.

Natomiast kiedy pojawił się mój partner, to nagle to stało się takie dziwne łatwe. W sensie takim, że ja go zobaczyłam i sobie pomyślałam, gdzie ty byłeś? No ile ja mam czekać? Jakby w ogóle z takimi emocjami. I nagle się okazało, że to, co wydawało mi się absolutnie niemożliwe, też w kontekście posiadania dziecka, że ja sobie tak myślałam, że zanim poznam mojego partnera z moim synem, to musi minąć bardzo dużo czasu. Ja muszę być gotowa na 100 procent

Natomiast kiedy pojawił się mój partner, to nagle to stało się takie dziwne łatwe. W sensie takim, że ja go zobaczyłam i sobie pomyślałam, gdzie ty byłeś? No ile ja mam czekać? Jakby w ogóle z takimi emocjami. I nagle się okazało, że to, co wydawało mi się absolutnie niemożliwe, też w kontekście posiadania dziecka, że ja sobie tak myślałam, że zanim poznam mojego partnera z moim synem, to musi minąć bardzo dużo czasu. Ja muszę być gotowa na 100 procent

W dalszej części aktorka nie ukrywała, że po poznaniu nowego partnera wszystko się zmieniło. Między nimi od razu zaiskrzyło. Zaufanie przyszło bardzo szybko, a obawy zniknęły. Kalicka porównała to do miłości znanej z komedii romantycznych.

Jak go zobaczyłam, po prostu sobie pomyślałam, no to jest mój człowiek, no dzień dobry, no zapraszam. I to było po prostu takie, jeżeli ktoś mi powie, że to nie jest tak jak w filmach, to ja w to nie wierzę, bo to było takie filmowe, takie po prostu, że się wydarza i tego nie da się zaplanować. Musiałam się dowiedzieć o nim dużo. I musiałam wiedzieć to na 100 procent. I to było niesamowite, że on mi dał takie poczucie, że on wie, że ja jestem w pakiecie. I że to jest niezaprzeczalne

– opowiedziała gwiazda.