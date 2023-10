Blanka Lipińska wraz ze swoim ukochanym wypoczywają w Meksyku. Gwiazda na urlopie ma sporo wolnego czasu - ten wykorzystała na zorganizowanie sesji pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. Wówczas większość pytań dotyczyła jej wybranka. Jedno szczególnie nie spodobało się celebrytce. Na pytanie dotyczące finansów odpowiedział w swoim stylu - z nutką sarkazmu.

Koniec minionego roku nie był łaskawy dla popularnej pisarki. Wówczas spłonął dom Blanki Lipińskiej, który miał być azylem dla niej i jej wybranka, Pawła Baryły. Pomimo zaistniałej sytuacji zakochani tuż po świętach postanowili wyjechać do Meksyku. W mienioną niedzielę autorka "365 dni" zorganizowała swoim Instagramie sesje pytań, na które odpowiadała prosto z rajskiej plaży. Większość z nich dotyczyła związku pisarki. Jeden z internautów zasugerował nawet, że jej partner jest z nią tylko dla finansowych korzyści:

Gwiazda nie ukrywała, że jest wyraźnie rozbawiona takimi sugestiami:

To nie pierwszy raz, kiedy fani dopytują o zarobki partnera Blanki Lipińskiej. Tych jednak interesuje także relacja tej dwójki:

Pisarka w czułych słowach opowiedziała o swoim wybranku:

- P jest dla mnie balansem, równowagą, On jest dla mnie normalnym życiem. Nic ode mnie nie chce (co czasem mnie wkurza), nic nie oczekuje, jest ogromnym bezpieczeństwem, a jednocześnie drugim w moim życiu facetem, który nie da mi wejść sobie na głowę. No a poza tym to kupiliśmy rowery do Tulum, więc to oznacza, że myśli o nas poważnie - opowiedziała.