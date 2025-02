Anita Werner i Michał Kołodziejczyk to znana para dziennikarzy, których łączy nie tylko wspólna pasja, ale i uczucie. Prowadząca „Fakty” w TVN i dyrektor redakcji sportowej Canal+ świetnie się uzupełniają. Zdarza im się nawet pracować razem i wspólnie pisać książki. Para rzadko porusza tematy osobiste w mediach społecznościowych, ale oboje lubią celebrować ważne chwile. Właśnie taka nadeszła. Werner opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcie, które pokazała wraz z życzeniami dla ukochanego partnera. Kołodziejczyk właśnie skończył 44 lata.

Anita Werner świętuje 44. urodziny partnera, Michała Kołodziejczyka

Anita Werner postanowiła uczcić urodziny ukochanego w wyjątkowy sposób. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła serdeczny wpis, w którym nie szczędziła ciepłych słów pod adresem Michała Kołodziejczyka. Życzyła mu przede wszystkim spełnienia marzeń. Dodała, że całe życzenia mógł usłyszeć w domu.

Ktoś tu ma dzisiaj urodziny. A imię jego 44. Michał, życzę ci zdrowia i uśmiechu, pięknych dni i pięknego życia! Spełnienia kolejnych marzeń i poczucia czystego, prawdziwego szczęścia (resztę życzeń słyszałeś w domu) – napisała na Instagramie Werner.

W dalszej części dziennikarka ujawniła, że choć para zdążyła już celebrować ten radosny moment, to nie zamierza na tym kończyć. Gwiazdy planują dalsze świętowanie. Być może szykuje się przyjęcie dla znajomych i rodziny? Tego jednak prezenterka TVN nie zdradziła.

My już trochę wczoraj poświętowaliśmy, ale o nie koniec, dziś też będziemy świętować. Kto się dołącza do życzeń? – dodała.

Kim jest Michał Kołodziejczyk, partner Anity Werner?

Michał Kołodziejczyk to ceniony dziennikarz sportowy, ekspert piłkarski i dyrektor redakcji sportowej w Canal+, jednej z największych platform medialnych w Polsce. Znany jest ze swojego profesjonalizmu, analitycznego podejścia do sportu oraz pasji do piłki nożnej, która od lat stanowi fundament jego kariery zawodowej.

Michał Kołodziejczyk swoją karierę dziennikarską rozpoczął w renomowanych redakcjach sportowych, zdobywając doświadczenie zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych. Jego dogłębna wiedza o piłce nożnej oraz umiejętność analizy wydarzeń sportowych szybko zyskały mu uznanie w środowisku medialnym.

Obecnie pełni funkcję dyrektora redakcji sportowej Canal+, gdzie odpowiada za strategię rozwoju treści sportowych, zarządzanie zespołem dziennikarzy oraz tworzenie programów analizujących wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk VIPHOTO/East News

Znajomość Anity Werner i Michała Kołodziejczyka nie zaczęła się dobrze

Historia ich miłości rozpoczęła się w dość nietypowy sposób. Podczas pierwszego spotkania Anita Werner przywitała Michała Kołodziejczyka chłodno, co zniechęciło go do dalszych prób nawiązania kontaktu. Wydawało się, że ta znajomość zakończy się, zanim zdąży się na dobre rozpocząć. Michał, będący osobą o silnym charakterze, poczuł się zniechęcony i nie wykazywał już inicjatywy.

Los jednak miał inne plany. Podczas kolejnego spotkania to Anita postanowiła przejąć inicjatywę. Podeszła do Michała i zaskakująco otwarcie powiedziała: „Cześć, nazywam się Anita Werner. Jestem twoją fanką”. To jedno zdanie całkowicie zmieniło bieg wydarzeń. Michał, zaskoczony, ale i urzeczony tą bezpośredniością, zaczął patrzeć na Anitę z zupełnie innej perspektywy. Od tego momentu ich relacja zaczęła się dynamicznie rozwijać.

Jednym z kluczowych elementów, które połączyły Anitę i Michała, była ich wspólna pasja do sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Oboje od lat związani są z dziennikarstwem sportowym, co sprawiło, że mieli wiele wspólnych tematów do rozmów. Para wspólnie napisała dwie książki: „Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka” oraz „Mecz to pretekst 2. Futbol i świat”.

