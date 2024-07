Produkty o niskim indeksie glikemicznym na dłużej zaspokajają głód, ponieważ po ich spożyciu energia uwalniana jest stopniowo, jej spadek po pewnym czasie też nie jest tak gwałtowny. Dieta oparta na produktach o niskim indeksie glikemicznym zalecana jest osobom chorym na cukrzycę oraz tym, którzy chcą w zdrowy sposób schudnąć.

O czym świadczy indeks glikemiczny?

Wskaźnik glikemiczny określa wzrost stężenia glukozy we krwi po zjedzeniu danego produktu. Cukier z takich produktów przyswajany jest wolno, dzięki czemu dłużej czujemy się syci po zjedzeniu ich. Produkty o niskim indeksie glikemicznym są zalecane szczególnie osobom chorym na cukrzycę, ponieważ dieta niskoglikemiczna ułatwia im kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Za produkty o niskim indeksie glikemicznym uznaje się te, których wskaźnik indeksu glikemicznego wynosi od 0 do 55.

Produkty o niskim indeksie glikemicznym

Przykładowe produkty o bardzo niskim indeksie glikemicznym, wynoszącym od 0 do 35, to:

jaja,

ryby i owoce morza,

żółty ser,

olej roślinny i masło,

wytrawne wino (zarówno białe, jak i czerwone),

wołowina (gotowana, duszona),

awokado,

brukselka,

cebula,

cukinia,

czarna porzeczka,

fasolka szparagowa,

grzyby,

kalafior,

kapusta (świeża, gotowana i kiszona),

migdały,

ogórki (świeże i kiszone),

oliwki (zielone i czarne),

orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistacje,

papryka (czerwona, zielona i żółta),

por,

rzodkiew,

sałata,

szczaw,

bakłażan,

czekolada gorzka (70-80% kakao),

czereśnie,

karczochy,

czerwona porzeczka,

humus,

jeżyny i maliny,

pestki dyni i słonecznika,

truskawki,

wiśnie,

zielona i czerwona soczewica,

buraki surowe czerwone,

gotowana ciecierzyca,

czosnek,

grejpfrut,

gruszka,

mandarynka,

marchew surowa,

mleko sojowe,

morele świeże,

pomelo,

pomidory,

rzepa,

twaróg odtłuszczony,

biała fasola,

brzoskwinie,

dziki ryż,

granat,

groszek zielony,

jabłko (świeże),

pomarańcze,

seler surowy,

śliwki,

sok pomidorowy.

Przykładowe produkty o niskim indeksie glikemicznym, wynoszącym od 40 do 50 to:

figi suszone,

kasza gryczana,

makaron z mąki razowej – al dente,

marchwiowy sok,

masło orzechowe (bez cukru),

morele suszone,

otręby (owsiane i pszenne),

śliwki suszone,

ananas (świeży),

chleb żytni (z mąki pełnoziarnistej),

ryż basmati i brązowy,

sok grejpfrutowy (niesłodzony),

sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony),

winogrona (zielone i czerwone),

zielony groszek z puszki (bez cukru),

żurawina,

chleb orkiszowy,

kuskus,

sok jabłkowy (niesłodzony),

kiwi,

mango.

