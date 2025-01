Rafał Trzaskowski kandyduje na prezydenta Polski w nadchodzących wyborach, które odbędą się 18 maja. Obecny prezydent Warszawy stanie w szranki z kontrkandydatami, m.in. Karolem Nawrockim, Grzegorzem Braunem, Magdaleną Biejat czy Szymonem Hołownią. Zanim jednak dojdzie do wyborów, trwa zacięta kampania w mediach. Teraz Rafał Trzaskowski zaskoczył wszystkich i opublikował nagranie u boku ... Zenona Martyniuka! Wspólny film polityka i gwiazdora disco-polo podniósł temperaturę wśród internautów, którzy mają mocno skrajne opinie nt. tego duetu.

Nagranie Rafała Trzaskowskiego i Zenka Martyniuka podzieliło internautów

Kampanie polityczne rządzą się swoimi prawami i politycy, walczący o każdy głos Polek i Polaków, często wpadają na kontrowersyjne i szeroko komentowane pomysły. Teraz, na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, na tapet trafiło nowe video opublikowane przez Rafała Trzaskowskiego, na którym kandydat na prezydenta RP siedzi przy stole u boku ... Zenona Martyniuka! Takiego połączenia mało kto się spodziewał, dlatego tuż po publikacji viralowego już nagrania w sieci dosłownie zawrzało.

Spora część komentujących nie pochwaliła pomysłu Trzaskowskiego, określając go jako "niski i mało zabawny". Zasugerowano też obecnemu prezydentowi Warszawy "zmianę sztabu" i doradców:

Schlebianie niskim gustom. Co jeszcze panie Prezydencie?

Zmieńcie sztab, serio.

Proszę Państwa cuda się dzieją. Trzasku pokochał disco polo a Zenek lewicę. Czy niżej da się upaść?

W komentarzach nie brakowało jednak również pozytywnych opinii. Niektórzy komentujący byli pod wrażeniem otwartości Rafała Trzaskowskiego i docenili fakt, że prezydent Warszawy potrafi "znaleźć wspólny język z każdym obywatelem". Też tak sądzicie?

Strzał w 10! Brawo! Można się różnić, ale trzeba się szanować! Taki powinien być prezydent! Prezydent dla wszystkich!

Jak widać pan Rafał potrafi znaleźć z każdym obywatelem wspólny język i za to mam ogromny szacunek

Niezależnie od tego, jak duet z Zenonem Martyniukiem wpłynie na Rafała Trzaskowskiego pod kątem wizerunkowym, jedno jest pewne: żadne nagranie w polskiej części internetu dawno nie wzbudziło tak silnych (i skrajnych) emocji.

Zenek Martyniuk zmienił "opcję polityczną"? Fani komentują

Na tym jednak nie koniec. Niektórzy internauci spekulowali, że Martyniuk "zmienił opcję polityczną" i w nadchodzących wyborach prezydenckich ma zamiar zagłosować właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Fani nie dowierzają!

Martyniuk przeszedł na jasną stronę mocy??

Czyżby Zenek ustawiał się z nową władzą?

Przecież Martyniuk był za inną partią

Co sądzicie o całej sprawie? Sądzicie, że Zenek Martyniuk faktycznie zamanifestował swoje sympatie polityczne, a może to video to jedynie forma żartu?

