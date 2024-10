Majka Jeżowska ma wielu fanów, którzy teraz mocno kibicują jej w programie "Taniec z gwiazdami". Ostatnio 64-letnia piosenkarka została dość surowo oceniona przez jury tanecznego show, ale na szczęście dzięki SMS-om od widzów, wokalistka zameldowała się w kolejnym odcinku programu. Majka Jeżowska jest bardzo wdzięczna swoim wielbicielom za wszystkie głosy i jednocześnie nie ukrywa, że nie zgadza się z opiniami jury nt. jej ostatniego tańca. Gwiazda nie gryzła się w język i w jednym z wywiadów powiedziała wprost, co o tym myśli!

Majka Jeżowska podbiła serca widzów "Tańca z gwiazdami" swoją charyzmą, stylem bycia, a także umiejętnościami tanecznymi. Fani tanecznego show są pod wrażeniem jej występów - w przeciwności do jury programu. Ostatnio 64-letnia piosenkarka razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Danilczukiem wykonała taniec w stylu country, za który otrzymała jedynie 20 punktów. Nawet Ewa Kasprzyk dość surowo oceniła gwiazdę i porównała ostatni występ piosenkarki do... poziomu przedszkola.

Widzowie "Tańca z gwiazdami" nie kryją swojego oburzenia i piszą wprost, że ich zdaniem Majka Jeżowska jest zbyt surowo oceniania przez jury.

Również sama Majka Jeżowska nie ukrywa, że nie zgadza się z opiniami jury nt. jej ostatniego tańca. W rozmowie z Pomponikiem przyznała wprost:

Nie wszyscy jurorzy doceniają muzykę country. Ja jestem Amerykanką z wyboru i muzyka country jest bardzo trudna do grania i śpiewania. Nie rozumiem braku szacunku do tego gatunku w Polsce. Mieliśmy bardzo szybkie tempo i bardzo trudny układ z tancerzami, którzy wykonywali ze mną synchron, to nie jest proste. Jeśli ktoś mówi mi, że taniec country jest najłatwiejszy i dzieci w przedszkolu to tańczą, to zapraszam do przedszkoli im. Majki Jeżowskiej. Tam dzieci nie są w stanie zatańczyć takiego tańca

- powiedziała w rozmowie z Pomponikiem, Majka Jeżowska