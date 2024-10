Caroline Derpienski przez lata pokazywała swoje wystawne życie w Stanach Zjednoczonych - chwaliła się drogimi ubraniami, torebkami oraz wakacjami, zyskała też przydomek "dollarsowa królowa". Teraz okazuje się, że będąc z "Dżakiem" dziewczyna nie zarabiała swoich pieniędzy, a na jego majątek też nie mogła liczyć. Caroline Derpienski zakończyła związek z tajemniczym milionerem (?) i grzmi, że nie ma co jeść! Ciężko w to wszystko uwierzyć.

Caroline Derpienski zasłynęła z licznych kontrowersji z jej udziałem. Początkowo dziewczyna kreowała swoje życie na bardzo bogate i otwarcie mówiła, że jej mężczyzna kupuje jej wszystko to, co zapragnie. Po pewnym czasie internauci zaczęli jej zarzucać, że chodzi w rzeczach podrobionych, a jej "bogactwo" jest wyimaginowane. Teraz Caroline Derpienski rozstała się z partnerem i od kilku dni relacjonuje fanom przebieg jej relacji oraz powody rozstania. Caroline wspomniała o tym, że "Dżak" znęcał się nad nią psychicznie, a teraz okazuje się, że zostawił ją bez grosza.

Caroline Derpienski zdążyła już poinformować fanów o tym, że jej eks nie miał żadnych pieniędzy, a jej na pozór wystawne życie było kreowane pod naciskiem mężczyzny. Niejednokrotnie zabierał ją do hotelu na dwa dni, a kazał mówić, że na wakacjach spędzili ponad tydzień. Tym razem "królowa dolarsów" wybrała się na zakupy spożywcze i wyjawiła całą prawdę:

Będę próbować sobie robić zakupy spożywcze, coś do jedzenia, bo nie mam co jeść. Zostawił mnie również bez grosza, wcześniej robiłam zakupy spożywcze w najtańszym takim sklepie przez tyle lat(...) Moja rzeczywistość z nim wyglądała tak, że miałam przeznaczony budżet, na przykład 150 czy 300 dolarów na zakupy. Także wiele osób myśli, że ja miałam takie bogaty życie z nim, a tak naprawdę kupowałam jedzenie w CostCo, możecie zobaczyć sobie co to jest! Przez 5 lat modliłam się, żeby Polacy nie zrobili mi z boku zdjęcia, że ja kreuje swój i jego wizerunek na milionerów, a tak naprawdę robimy zakupy w CostCo

- relacjonuje Caroline.