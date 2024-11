Udział w "Tańcu z gwiazdami" wymaga ciężkiej pracy, sporych wyrzeczeń i zaangażowania. Przekonała się o tym sama Majka Jeżowska, która według widzów była dość surowo oceniana przez jury. Jak piosenkarka i Michał Danilczuk patrzą na to z perspektywy czasu? Tancerz zabrał głos w sprawie niskich not od Iwony Pavlović. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk mają żal do jurorki?

Nieodłącznym elementem "Tańca z gwiazdami" są pożegnania. W minioną niedzielę na parkiecie tanecznego show Polsatu po raz ostatni zatańczyli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy byli o jeden krok od finału. Fani "TzG" byli oburzeni po półfinale i nie zgadzali się z werdyktem — uznali również, że do dogrywki powinny stanąć inne pary. Po odcinku Iwona Pavlović podsumowała udział Majki Jeżowskiej w "Tańcu z gwiazdami" i zdradziła, jak bardzo ceni ją jako kobietę.

Po półfinale Majka Jeżowska i Michał Danilczuk rozmawiali z reporterką Party.pl i zdradzili, czy mają żal do Iwony Pavlović za surowe noty. Michał Danilczuk z chęcią odpowiedział na to pytanie:

Pani Iwona jest profesjonalnym jurorem, który no musi w takim programie dodawać tej pikanterii, to jest bardzo dobre dla nas tancerzy profesjonalnych, bo my wyciągamy wnioski z tego i my możemy być źli w danym momencie, ale później bierzemy to do siebie i poprawiamy to aby nasza gwiazda się rozwijała (...) pewnie chciałoby się zawsze mieć więcej punktów i uważam, że niektóre występy powinny być ocenianie wyżej

— powiedział Michał Danilczuk.