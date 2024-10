Sylwia Madeńska znana jest przede wszystkim z e zwycięstwa w "Love Island. Wyspa miłości". Przed laty była również tancerką "Tańca z Gwiazdami", gdzie tańczyła m.in. ze swoim (wtedy obecnym) partnerem Mikołajem Jędruszczakiem. W tanecznym show 31-latka zatańczyła również w parze z detektywem Krzysztofem Rutkowskim.

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się od bardzo niskich not jury. Pierwsze pary nie zachwyciły swoim tańcem ekspertów. Później było już tylko lepiej. Zarówno publiczność jak i jury zdecydowanie zaskoczył Maciej Zakościelny, który pokazał, że parkiet jest jego i, że ma duże szanse na zdobycie "Kryształowej Kuli. Nasz reporter Bartosz Seklecki po trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowił porozmawiać z Sylwią Madeńską i zapytać m.in. o taniec Maćka.

Maciej uważam, pokazuje się w bardzo fajnej odsłonie. Oprócz tego, że wiadomo... jest crushem wielu kobiet, to również naprawdę bardzo dobrze sobie radzi i widać, że jest skupiony. Nie miała okazji, żeby za dużo z nim porozmawiać, ale naprawdę muszę go pochwalić. Widać, że ma do tego dryg

- wyjawiła Sylwia Madeńska.