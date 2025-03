Serial „Biały Lotos” znany jest z odważnych wątków i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Scena z udziałem Patricka Schwarzeneggera ukazuje grupę młodych ludzi, którzy w trakcie imprezy w luksusowym kurorcie w Tajlandii oddają się ekscesom związanym z alkoholem i narkotykami. Właśnie w tym kontekście pojawia się moment, w którym Schwarzenegger musiał pocałować swojego serialowego brata.

Patrick Schwarzenegger przyznał, że początkowo miał poważne obawy przed realizacją tej sceny. Aktor zaznaczył, że chociaż jest profesjonalistą, sytuacja ta wywołała w nim duży dyskomfort. Przyznał również, że jego opór był na tyle widoczny, że reakcja widoczna na ekranie jest w dużej mierze autentyczna.

Producent serialu, David Bernad, ujawnił kulisy realizacji tego trudnego momentu. Podkreślił, że Patrick Schwarzenegger długo przygotowywał się do sceny, starając się przełamać własne obawy. Choć ostatecznie udało się zrealizować sekwencję zgodnie ze scenariuszem, aktor nie ukrywał, że było to dla niego jedno z największych wyzwań w dotychczasowej karierze. Bernad dodał, że chodziło o coś więcej, niż wywołanie szoku.

Mike (przyp. red. – White, twórca serialu) jest genialny i myślę, że te wielkie zwroty akcji nie są tylko po to, by szokować. Jest konkretny powód, jeśli chodzi o narrację i szerszy zamysł tematyczny, który Mike próbuje przedstawić. Wraz z zakończeniem sezonu zobaczycie cel tego zwrotu fabularnego. Serial zmierza w tym kierunku ze względu na większą ideę tematyczną. Uwielbiam tę rodzinną historię, zwłaszcza historię o braciach, która kończy się w bardzo satysfakcjonujący sposób

Na planie „Białego Lotosu” panowała napięta atmosfera, gdy przyszło do realizacji tej sceny. Patrick Schwarzenegger otrzymał duże wsparcie ze strony ekipy filmowej oraz aktorów. Charlotte Le Bon, jedna z aktorek występujących w produkcji, zdradziła, że produkcja starała się stworzyć komfortowe warunki, by ułatwić Patrickowi wykonanie trudnej sceny.

Dla Patricka było to naprawdę trudne. Sam podszedł za to do tego na luzie

– powiedziała Charlotte Le Bon na łamach „Variety”.