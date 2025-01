Damian Zduńczyk "Stifler" to postać niezwykle barwna, znany z charakterystycznego pseudonimu "Stifler", zdobył popularność w programie "Warsaw Shore". Dzięki bezkompromisowemu podejściu do życia i zamiłowaniu do imprez zwrócił na siebie szczególną uwagę widzów show. Był jednym z bardziej wyrazistych uczestników, co sprawiło, że stał się jednym z bardziej rozpoznawalnych członków ekipy "Warsaw Shore". Jego postać często wzbudzała emocje - zarówno pozytywne, jak i negatywne, co sprawiło, że nie można było go zignorować.

Stifler opowiedział nam o mrocznej przeszłości

Na przestrzeni lat u Stiflera zmieniło się niemal wszystko. Początkowo znany z licznych imprez i bycia lekkoduchem celebryta zmienił się nie do poznania. Zduńczyk przeszedł liczne operacje plastyczne. Pojawił się na amerykańskim New York Fashion Week i zadebiutował, jako model. Później o Damianie zrobiło się cicho. Po czym wrócił w zupełnie nowej odsłonie. Nowy wygląd, nowy styl i nowe pomysły na życie nie zawsze były oczywistą sprawą w życiu 33-latka.

Postanowiliśmy zapytać Stiflera o jego zawirowania z przeszłości. Nasza reporterka zapytała o czas, kiedy to uczestnik "Warsaw Shore" nie opływał bogactwem, a wręcz ledwie wiązał koniec z końcem. Jak wtedy radził sobie Stifler i w jaki sposób znalazł się w miejscu, w którym aktualnie jest.

Byłem na dnie. Nie miałem, co jeść. Pożyczałem pieniądze i już nie miałem od kogo pożyczyć. Jadłem tylko batoniki - rozpoczął swoją wypowiedź Stifler.

Zrezygnowany padłem na podłogę w kiblu i zacząłem się modlić - dodał Damian Zduńczyk.

Czy modlitwa pomogła Stiflerowi? Co jeszcze zdradził nam Damian? Zobaczcie sami w naszym wideo

