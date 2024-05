Maria Sadowska spełniała się w różnych dziedzinach: wokalistki, reżyserki, a nawet jurorki w popularnym programie. W rozmowie z Party.pl postanowiła odnieść się do jednego z bardzo ważnych tematów — jest nim niska emerytura artystów. Gwiazda uważa, że rząd powinien bardziej przyjrzeć się temu tematowi!

Maria Sadowska to polska wokalistka i reżyserka, która jest znana z takich utworów jak "Kocham Cię" czy "Rewolucja". Widzowie również dobrze kojarzą wokalistkę z roli trenerki w programie "The Voice Poland". Artystka występuje na scenie muzycznej przez ponad 20 lat i dobrze wie, z czym wiąże się kariera muzyka. Choć wiele osób myśli, że jest ona usłana różami, to jednak ma ona swoje ciemne strony. W rozmowie z Party.pl artystka wypowiedziała się na temat niskich emerytur muzyków.

My jesteśmy zdani na siebie. Nie ma opieki zdrowotnej, nie ma żadnego rozwiązania dla artystów. Mi się wydaje, że to jest jeszcze gorsze w przypadku muzyków. Obserwując wspaniałych wielkich muzyków jazz'owych, którzy są już teraz w podeszłym wieku i odchodzą naprawdę to są ludzie ogromnie zasłużeni dla polskiej kultury, którzy są nie raz w dramatycznej sytuacji, to jest smutne i wstyd i mam nadzieje, że nasi rządzący też z wrócą na tą uwagę, bo na zachodzie są świetne rozwiązania...

— Maria Sadowska.