Maciej Musiał jest cenionym polskim aktorem, któremu największą popularność przyniosła rola w serialu "Rodzinka.pl". Występował tam m.in. u boku Tomasza Karolaka czy Małgorzaty Kożuchowskiej i błyskawicznie zaskarbił sobie sympatię widzów. 29-latek regularnie pojawia się w nowych produkcjach, a obecnie fani mogą oglądać go w serialu "Śleboda", gdzie występuje również Maria Dębska. Nie od dziś tę dwójką podejrzewa się o bliższą relację. Co oni mają na ten temat do powiedzenia?

Maciej Musiał i Maria Dębska wprost o swojej relacji

Jak mało kto, Maciej Musiał podbija polski rynek filmowy, zyskując coraz to większe uznanie w branży. Do tej pory, oprócz uwielbianej "Rodzinki.pl", mogliśmy zobaczyć go m.in. w serialach: "Ojciec Mateusz", "Krew z krwi" czy "Hotel 52", a także filmach: "Mój biegun", "Fuks 2" czy "Futro". To jednak wciąż tylko ułamek jego imponującego doświadczenia aktorskiego, które stale się powiększa.

Obecnie Maciej występuje w serialu "Śleboda", gdzie u jego boku gra uwielbiana Maria Dębska. Niemal od pierwszych wspólnie spędzonych dni na planie duet jest podejrzewany o bliższą relację. Oni jednak do tej pory nie komentowali sprawy, a szczególnie Musiał, który stara się chronić swoje życie osobiste. W końcu zrobili wyjątek w rozmowie dziennikarką Joanną Olekszyk w lutowym wydaniu "Zwierciadła". Nie pozostawili wątpliwości, że przy pracy nad serialem zdążyli się dobrze poznać i zakumplować. Wyznali też, za co cenią siebie najbardziej. 33-latka przyznała:

Przede wszystkim za wielkie serce. Za to, że naprawdę potrafi słuchać. Za wychowanie w starym stylu, pewną szarmanckość, opiekuńczość i oddanie rodzinie

Maciej Musiał z kolei zauważył, że Maria jest osobą niezwykle empatyczną.

(Cenię Marię - przyp. red.) za to, że zawsze jest życzliwie ciekawa drugiego człowieka. Zawsze chce zagadać, dowiedzieć się czegoś o kimś, kogo spotyka. Za to, że ma w sobie duże ciepło i wielkie światło. Ale też... łobuza. I kocha życie

Maria Dębska i Maciek Musiał wierzą w przyjaźń damsko-męską?

W tym samym wywiadzie Marysia i Maciej mieli również okazję, by podzielić się swoim przemyśleniem na temat przyjaźni pomiędzy mężczyzną a kobietą. Wielu uważa bowiem, że taka relacja przeważnie kończy się zakochaniem z któreś ze stron. Okazało się jednak, że 29-latek ma nieco inne zdanie na ten temat, a nawet sam ma przyjaciółkę!

Na pewno z moją przyjaciółką inaczej się komunikujemy, delikatniej, rozmawiamy też o innych rzeczach. Doradza mi czasem w kwestiach związku i robi to tak, jak nie doradziłby mi nigdy żaden przyjaciel

Maria Dębska z kolei, która niedawno przeżyła rozwód, również przyznała, że wierzy w przyjaźń damsko-męską. Nie ukrywa jednak, że zdarzało się, że taka relacja przynosiła kłopoty.

Nieraz przekonałam się, że taka relacja jest możliwa. Ale zdarzało się też, że wynikały z tego problemy. Myślę, że nie ma co udawać, że jest to proste, ale sprawdziłam na własnej skórze i jestem pewna - to może być przepiękna relacja

Zgadzacie się z Marią i Maćkiem?

