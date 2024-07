Produkty zawierające węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym powodują wzrost poziomu cukru we krwi bezpośrednio po spożyciu i szybki jego spadek krótko potem. Choć na chwilę mogą dodać energii to jej spadek jest równie szybki i gwałtowny. Z tego względu batonik, który dostarcza 300 kcal, nie zaspokaja głodu na tak długo, jak porównywalna pod względem liczby kalorii porcja kaszy.

Jak oblicza się wskaźnik indeksu glikemicznego?

Indeks glikemiczny oblicza się, dzieląc stężenie glukozy po spożyciu produktu zawierającego 50 węglowodanów przez stężenie glukozy we krwi po spożyciu 50 g glukozy. Wszystko należy pomnożyć przez 100. Jeśli wynik nie przekroczy liczby 55, dany produkt ma niski indeks glikemiczny. Wynik w granicach 56-69 oznacza, że produkt ma średni indeks glikemiczny. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to te, które mają wskaźnik wyższy lub równy 70. Nie wszystkie produkty o wysokim indeksie glikemicznym są szkodliwe. Wiele owoców ma wysoki indeks glikemiczny, a mimo to nie warto rezygnować z jedzenia ich, ponieważ są bogate w witaminy, sole mineralne oraz błonnik. Należy jednak mieć świadomość, że po niektórych z nich możemy szybko znowu zgłodnieć.

Produkty o wysokim indeksie glikemicznym

Według tabeli Montignaca, twórcy niskoglikemicznej diety odchudzającej, bardzo wysoki indeks glikemiczny, 80-110 mają m.in. produkty i składniki potraw takie, jak:

gotowany bób,

gotowana marchew,

puree ziemniaczane,

biała mąka,

płatki kukurydziane,

chleb z białej, pszennej mąki,

pieczone i zasmażane ziemniaki,

skrobia modyfikowana,

piwo.

Indeks glikemiczny 70-79 mają następujące produkty spożywcze:

pszenna bagietka,

biały ryż,

biszkopty,

cukier trzcinowy,

pszenne, białe bułki,

chipsy,

biały cukier,

suszone daktyle,

kasza jęczmienna,

mąka kukurydziana,

proso,

gotowane ziemniaki,

arbuz,

dynia.

